Kazik Staszewski właśnie wyszedł ze szpitala! "Jeszcze człapię"

Dzień dobry. Czasem jestem zatrzymywany na ulicy i proszony o to i owo. Przy okazji czasem pada pytanie czy czy/to jeszcze pan występuje? Jeszcze ta człapię na łapach okazjonalnie- zwykle odpowiadam. Póki sił w gardle i płucach . Mam 62 lata. Wczoraj wróciłem z Tucholi z takich ogólnych , rokrocznych badań w tamtejszym szpitalu i kłaniam się w pas całemu personelowi. I tak dla zainteresowanych. W 2023 zaśpiewałem 95 koncertów. W 2024 -92. W 2025 będzie tego 94. Długość koncertów waha się mniej więcej od 2 godzin do 3.20. Do tego dochodzą próby w klubie Proxima lub w Poznaniu , których sumie jest kilkanaście w roku oraz nagrywanie piosenek w studio. Ostatnio Proforma, przedtem Kult. Kończąc chciałbym napisać, że jestem szczęśliwy. Więc piszę ❤️