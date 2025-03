Kazik nagle odwołał dwa koncerty. Co się dzieje? Jest oświadczenie

Kazik Staszewski od lat działa na polskiej scenie muzycznej. 62-letni piosenkarz śpiewa od końca lat 70., a na początku 80. założył Kult, zespół, który zyskał ogromną popularność. Grupa do tej pory jest rozchwytywana i daje nawet po 8-10 występów miesięcznie! Ale nie w marcu 2025 r. Właśnie okazało się, że Kazik jest na tyle chory, że o dwóch kolejnych, zaplanowanych wcześniej występach nie ma mowy.

Na facebookowym profilu Kultu pojawiło się oświadczenie. Kazik jest chory, a jego stan się pogorszył. Koncerty zostały odwołane.

W oświadczeniu jest mowa o Kaziku:

Decyzja ta została podjęta z uwagi na pogorszenie się stanu zdrowia Kazika. Obecnie najważniejsze jest dla nas jego pełne i spokojne dojście do zdrowia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z tą sytuacją i dziękujemy za Wasze zrozumienie oraz wsparcie.

Fani zespołu mogą spać spokojnie, przynajmniej w temacie koncertów i zakupionych biletów. Grupa już podała kolejne terminy.

Nowe terminy obu tych koncertów to 03.04.2025 Łódź - Wytwórnia, 28.04.2025 Rzeszów - Filharmonia Podkarpacka. Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność , a osoby, które będą chciały zwrócić bilety, będą miały taką możliwość zgodnie z zasadami zwrotów organizatora. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość - podsumował Kult.

W sieci zaroiło się od komentarzy troskliwych wielbicieli Staszewskiego i Kultu.

"Wracaj do zdrowia", "Czekamy na ciebie", "Dużo zdrówka", "Poznań też odwołajcie i niech dojdzie do zdrowia, bo wątpię, że dzisiaj i jutro wyzdrowieje. Nie ma co się szczypać, tylko wziąć i odwołać. Trudno koncert nie jest najważniejszy", "Zdrowia i Rzeszów czeka" - czytamy.