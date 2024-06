Kazik Staszewski w szpitalu. Wszystko pokazał w sieci

15 lat różnicy i 15 lat po ślubie. Gdy się poznali, uznała go za starego dziada

Kazik Staszewski opublikował niedawno na swoim instagramowym koncie post, który poruszył jego wiernych fanów. Muzyk w najnowszym wpisie poinformował opinię publiczną, że aktualnie przebywa w szpitalu. Pod nagraniem artysta nie dodał żadnego podpisu. Na wideo Kazik zaśpiewał fragment znanego utworu sprzed lat.

Kazik Staszewski wylądował w szpitalu

Kazik Staszewski to prawdziwa ikona polskiej muzyki. Grupa Kult, w której artysta jest liderem, od lat zyskała wielu wiernych fanów. Nie dziwi więc reakcja internautów na wieści o pobycie w szpitalu Staszewskiego.

Na zamieszczonych w sieci zdjęciach widać, że Kazik ma na sobie szpitalne ubrana i jest podłączony do aparatury medycznej. Gwiazdor mimo niesprzyjających okoliczności cały czas próbuje zachować dobry humor. Wykonał nawet fragment utworu "Tango Milonga" Mieczysława Fogga.

Po zaprezentowaniu piosenki Staszewski wystosował specjalny apel do swoich obserwatorów.

"Doskonałego wręcz piątku życzę" - powiedział zwięźle.

W sieci pojawiła się masa wspierających komentarzy ze strony fanów.

"Kazik, nie dajemy się! Co to ma znaczyć? Szybko wracaj do zdrówka"

"Życzę ci nasz kochany Kaziu dużo zdrówka, wytrwałości oraz wiary w siebie. Będzie wszystko dobrze. Wszyscy jesteśmy z tobą" - pisali fani muzyka.

Jakiś czas temu Kazik Staszewski wydał specjalne oświadczenie, w którym przepraszał fanów za to, że musi odwołać swoje koncerty. Wszystko przez to, iż podupadł na zdrowiu. Pod koniec 2023 roku trafił nawet do szpitala. Po kilku miesiącach ogłosił, że rzuca niezdrowe nałogi.

"Drodzy moi, to jest ostatni papieros, jaki palę. Ten rok chcę zamknąć likwidacją trzech trucizn w moim życiu. W styczniu był to alkohol, pod koniec albo na początku maja było to mięso, teraz ostatni papieros. Proszę mi życzyć powodzenia w tym pozbawieniu się tej trylogicznej trucizny" - pisał w sieci.

