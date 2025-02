Kazimiera Szczuka to polska krytyczka literacka, publicystka, działaczka feministyczna i wykładowczyni akademicka. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką książek i licznych artykułów dotyczących feminizmu, literatury czy kwestii społecznych. Szczuka zdobyła szeroką rozpoznawalność jako prowadząca programy telewizyjne, w tym "Najsłabsze ogniwo", gdzie dała się poznać z ciętego języka i bezkompromisowego stylu bycia. Przez lata była związana z różnymi organizacjami feministycznymi i inicjatywami społecznymi. Jej działalność często budzi kontrowersje, ale jednocześnie sprawia, że jest jedną z najważniejszych postaci polskiego ruchu feministycznego. Od kilku lat spełnia się jednak w zupełnie innej roli. Będziecie zaskoczeni w jakiej.

W jednym z najnowszych wywiadów Kazimiera Szczuka wyznała, że jest nauczycielką języka polskiego w jednym z warszawskich liceów. Kobieta uwielbia pracować z młodymi ludźmi.

Kazimiera w rozmowie z dziennikarzami wspomniała, że już niedługo ma ukazać się jej książka, która będzie poświęcona prof. Marii Janion. Szczuka lata temu uczestniczyła w seminarium magisterskim prowadzonym właśnie przez Marię Janion. Za swoją pracę magisterską była gwiazda, została nawet wyróżniona w konkursie prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

U mnie z pracą jest tak, że najpierw coś napiszę, a za chwilę myślę, że może to nie jest nic warte, dlatego różne rzeczy spod mojej ręki często muszą swoje odleżeć. Najwyższa pora wydać wszystkie moje rozmowy z ukochaną mentorką prof. Marią Janion w jednej publikacji, co też w tym roku mam zamiar skończyć. Będzie się to wszystko razem nazywać "Janionka" - powiedziała w tej samej rozmowie.