Kaźmierska w święta zaświeciła tym, co ma i pochwaliła się ukochanym. Nie jest to jej syn!

Dagmara Kaźmierska zniknęła całkowicie z telewizji, kiedy na jaw wyszły jej przestępstwa z przeszłości. Choć wszyscy wiedzieli, że kiedyś siedziała w więzieniu, nie zdzierżyli, kiedy okazała się za co. Kaźmierska znęcała się nad pracownicami swojej agencji towarzyskiej, co ujawniły ich zeznania w sądzie. Była "Królowa życia" zniknęła z telewizji, ale nie z mediów społecznościowych. Teraz znów zaświeciła na Instagramie swoimi walorami, a co więcej pojawiła się z ukochanym. I co Wy na to?