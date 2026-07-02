Kiedyś bożyszcze nastolatek, dziś stateczny ojciec. Tak wielką metamorfozę przeszedł Jakub Wesołowski

Tak zmienił się Jakub Wesołowski. Jego przemiana robi wrażenie

Pamiętacie jeszcze czasy, gdy jako nastolatek wkraczał na salony? Chłopięcy urok, nonszalancka fryzura i błysk w oku - taki był na początku swojej drogi. Wszyscy kojarzyli go z jedną, kultową już rolą.

Dziś Jakub Wesołowski to zupełnie inny człowiek. Lata doświadczeń odcisnęły piętno na jego wizerunku, który z biegiem czasu stawał się coraz bardziej dojrzały i elegancki. Zmienił się nie tylko styl, ale i spojrzenie.

Jego metamorfoza to gotowy materiał na film. Od bożyszcza nastolatek do cenionego aktora i statecznego ojca. Jak ta droga wyglądała krok po kroku?

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Tak zaczynał Jakub Wesołowski. Bez tej jednej roli nie byłoby niczego

Wszystko zaczęło się w 2003 roku. To wtedy widzowie poznali go jako Igora Nowaka w serialu "Na Wspólnej", który okazał się dla niego trampoliną do wielkiej kariery i przepustką na salony.

Mało kto wie, że Wesołowski z wykształcenia jest dziennikarzem, a przez lata trenował piłkę nożną jako bramkarz. Los miał jednak dla niego zupełnie inny scenariusz, pisany na planie filmowym.

Jeden moment, który zdefiniował karierę Jakuba Wesołowskiego

Choć rola w "Na Wspólnej" dała mu rozpoznawalność, prawdziwym przełomem okazał się serial "Czas honoru". To tam udowodnił, że jest kimś więcej niż tylko gwiazdą popularnej opery mydlanej.

Jako cichociemny Michał Konarski skradł serca widzów i zyskał uznanie krytyków. Ta rola na lata zdefiniowała jego wizerunek jako aktora wszechstronnego, gotowego na największe dramatyczne wyzwania.

Nie tylko aktorstwo. Czym jeszcze zaskoczył Jakub Wesołowski?

Wesołowski nigdy nie bał się wychodzić poza aktorskie ramy. W 2005 roku cała Polska kibicowała mu w "Tańcu z gwiazdami", gdzie w parze z Edytą Herbuś dotarł aż do półfinału, udowadniając, że ma talent także na parkiecie.

Jego ambicje sięgały jednak dalej. W 2010 roku został współzałożycielem luksusowego hotelu, co pokazało jego smykałkę do biznesu. Aktor i hotelarz w jednym? To było odważne posunięcie.

Prywatne życie Jakuba Wesołowskiego. U boku tej kobiety odnalazł szczęście

Choć jego życie zawodowe od lat jest na świeczniku, prywatnie Jakub Wesołowski ceni sobie spokój. Prawdziwe szczęście odnalazł u boku dziennikarki Agnieszki Szczurek.

Para pobrała się w 2014 roku, tworząc jeden z najbardziej zgranych duetów w polskim show-biznesie. Wspólnie wychowują dwoje dzieci: córkę Różę, urodzoną w 2016 roku, i syna Feliksa, który przyszedł na świat w 2024 roku.

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Ile lat ma dziś Jakub Wesołowski? Zobacz, jak prezentuje się obecnie

Jakub Wesołowski urodził się 2 lipca 1985 roku. Oznacza to, że w 2026 roku będzie świętował swoje 41. urodziny.

Jak przez te wszystkie lata zmieniał się aktor, którego pokochały miliony? Prześledźcie z nami jego niezwykłą metamorfozę. Koniecznie zobaczcie naszą galerię zdjęć.