Jakiś czas temu w mediach pojawiła się plotka, że Bambi będzie mieć swój zestaw w McDonald's. Informacje się potwierdziły! Młoda raperka poszła w ślady Maty i zaprezentowała nową ofertę wiernym fanom. Co znajdziemy w zestawie młodej gwiazdy?

Zobacz też: Smolasty w ostatniej chwili odwołał koncert! Musi zapłacić karę

Kim jest Bambi? Gwiazda, która podbiła sieć fast foodów

Bambi urodziła się 28 października 2003 roku w Poznaniu. W 2018 roku wzięła udział w przesłuchaniach w ciemno do programu "The Voice Kids" z utworem "Sweet Creature" Harry’ego Stylesa. Wykonanie tej piosenki przyczyniło się do 3 odwróconych foteli trenerów. Młoda gwiazdka została zaproszona do drużyn Tomsona i Barona, Dawida Kwiatkowskiego oraz Edyty Górniak. Bambi wybrała jednak team artystów z zespołu "Afromental". Nie przeszła do odcinków na żywo, odpadając na etapie bitew.

Zobacz też: Gwiazdor disco polo ostro krytykuje Smolastego. Mr Sebii nigdy nie zawiódł swojej publiczności!

Na swoim koncie ma współpracę z takimi artystami jak: Young Leosia, Waima, White 2115, Białas, Jacuś czy Łatwogang. Bambi miała okazję pojawić się również w 4. edycji SBM Starter. Zaprezentowała wtedy aż trzy piosenki: "Handpoke", "Bletki" i "chrypki głos nie od fajek".

Zobacz też: Tak naprawdę wygląda największa skandalistka tegorocznej Eurowizji. Bambi Thug bez charakteryzacji

Co znajduje się w zestawie Bambi?

Na klientów McDonalda będą czekać aż cztery opcje do wyboru: Cheese & McNuggets Box i sos, Cheese & MCN Box, sos i mały napój, Cheese & MCN Box, sos, napój i McFlurry Skittles oraz McFlurry Skittles. Zestawy kupimy już za 19,90 złotych, natomiast za zestaw z sosem i napojem zapłacimy 23,90 złote. Cena zestawu z lodami wynosi 29,90 złotych, za same lody zapłacimy tylko 10,90 złotych. Dodatkowo przy zakupie zestawu otrzymamy kolorowe naklejki stworzone przez popularną artystkę Bambi.

Zobacz też: Smolasty wybuczany na koncercie. Fani oburzeni jego słowami

Zobacz naszą galerię: Kim jest Bambi? Raperka podbija znaną sieć restauracji

Sonda Czy interesujesz się muzyką? TAK NIE