O zwycięstwie Erica Lu mówi dziś cały muzyczny świat. 27-letni pianista z USA zdobył Złoty Medal XIX Konkursu Chopinowskiego oraz nagrodę w wysokości 60 tys. euro, zostając pierwszym od 55 lat Amerykaninem z takim tytułem.
Jego triumf nie przyszedł jednak łatwo. Przed decydującym występem w III etapie Konkursu Chopinowskiego media obiegła informacja, że Lu zmaga się z chorobą. Organizatorzy przesunęli jego występ z 15 na 16 października, dając mu dodatkowy dzień na dojście do siebie. To właśnie tego wieczoru wykonał poruszającą interpretację Poloneza-Fantazji As-dur op. 61 oraz Koncertu fortepianowego f-moll op. 21, które zapewniły mu miejsce w finale i ostateczne zwycięstwo.
Dla mnie słuchanie i granie Chopina to emocjonalna podróż
– mówił po występie. Dodał, że największym wyzwaniem było połączenie nastrojów utworów z wczesnego i późnego okresu życia kompozytora.
Kim jest Eric Lu?
Eric Lu urodził się w 1997 roku i niebawem obchodzić będzie urodziny. Na fortepianie zaczął grać, gdy nie miał jeszcze sześciu lat.
Wpływ miała moja starsza siostra, która już wtedy pobierała lekcje. Szybko poczułem emocjonalny związek z muzyką Mozarta, Beethovena i Chopina
– brzmią słowa artysty na stronie London Symphony Orchestra.
Eric Lu jest laureatem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Leeds, który wygrał w wieku zaledwie 20 lat. Koncertował w Europie i Stanach Zjednoczonych, a jego nagrania wydane przez Warner Classics obejmują dzieła Schuberta, Chopina, Schumanna i Brahmsa.
W Konkursie Chopinowskim wystąpił już po raz drugi – w 2015 roku zajął czwarte miejsce. Jak podkreślają eksperci, przez dekadę przeszedł ogromną przemianę.
Wielkie emocje po zwycięstwa Erica Lu
Po ogłoszeniu wyników Lu nie krył wzruszenia.
Kocham to miasto, czuję się tu niemal jak w domu. (...) Warszawiacy naprawdę rozumieją muzykę Chopina i to, co chciał przekazać. . Czuję także duże wsparcie z ich strony, jak i w publiczności zgromadzonej w Filharmonii Narodowej.
Decyzję jury ogłoszono w nocy, około godziny 2:30. Wśród publiczności panowało napięcie – wielu spodziewało się zwycięstwa Kevina Chena z Kanady lub Tianyao Lyu z Chin, a polscy widzowie trzymali kciuki za Piotra Alexewicza. Kiedy jednak padło nazwisko Erica Lu, sala wypełniła się zarówno oklaskami, jak i zaskoczonymi szeptami.
Pełne wyniki XIX Konkursu Chopinowskiego:
- I miejsce: Eric Lu (USA)
- II miejsce: Kevin Chen (Kanada)
- III miejsce: Zitong Wang (Chiny)
- IV miejsce: Tianyao Lyu (Chiny) i Shiori Kuwahara (Japonia)
- V miejsce: Piotr Alexewicz (Polska) i Vincent Ong (Malezja)
- VI miejsce: William Yang (USA)
Nagrody specjalne:
- Nagroda Polskiego Radia za najlepsze mazurki - Yehuda Prokopowicz (Polska),
- Nagroda Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu - Tianyao Lyu (Chiny),
- Nagroda Krystiana Zimermana za najlepszą sonatę - Zitong Wang (Chiny),
- Nagroda Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepszy polonez - Tianyou Li (Chiny),
- Nagroda im. Belli Davidovich za najlepszą balladę - Adam Kałduński (Polska).