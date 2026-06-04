Kim jest Karolina Charko? Po latach wraca na wielką scenę i zawalczy w Opolu

"Obrazki z letargu" zwróciły uwagę branży

Karolina Charko zadebiutowała albumem "Obrazki z letargu", który ukazał się w 2025 roku. Płyta balansuje między melancholijnym popem a alternatywnymi brzmieniami, unikając prostych i oczywistych rozwiązań. To muzyka pełna nastroju, refleksji i emocji, ale pozbawiona przesadnego patosu.

Nad materiałem pracowało grono cenionych producentów i muzyków. Wśród nich znaleźli się m.in. Buslav, Robert Cichy, Robert Amirian, Adam "Bieran" Bieranowski, Piotr Pluta, Jeremiasz Hendzel, Marcin Pater i Mateusz Brzostowski. Za miks oraz spójną wizję artystyczną całego projektu odpowiadał Marcin Bors – producent współpracujący z wieloma uznanymi artystami polskiej sceny muzycznej. Dzięki temu debiutancki album szybko zwrócił uwagę branży i otworzył wokalistce drogę do kolejnych muzycznych wyzwań.

Z albumu prosto na opolską scenę

Sukces "Obrazków z letargu" sprawił, że Karolina Charko znalazła się w gronie artystów zaproszonych do "Debiutów" w Opolu. Dla wielu wykonawców udział w tym konkursie bywa przełomowym momentem kariery. Artystka zadbała nie tylko o stronę muzyczną występu. Na scenie towarzyszyć jej będą Piotr Lato grający na ukulele oraz Damian Pietrasik przy fortepianie, a całość uzupełni festiwalowa orkiestra. Ważnym elementem ma być także oprawa wizualna. Kreacja przygotowana specjalnie na występ nawiązuje do pozamuzycznych pasji wokalistki. Karolina Charko zajmuje się rękodziełem i tworzy m.in. makramy, gobeliny oraz makatki. Ten charakterystyczny, artystyczny świat ma znaleźć odbicie również podczas opolskiego koncertu.

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"Hamak" zachęca do zwolnienia tempa

Tuż przed festiwalem artystka zaprezentowała także teledysk do utworu "Hamak". Za realizację klipu odpowiadali Wojciech Markowski i Urszula Mitura. Minimalistyczny obraz przedstawia zmęczoną bohaterkę przemierzającą miejską przestrzeń. Teledysk współgra z przesłaniem utworu, który opowiada o potrzebie zatrzymania się i znalezienia równowagi w świecie pełnym pośpiechu. To temat bliski samej wokalistce. Jej twórczość często koncentruje się na emocjach, codziennych doświadczeniach i poszukiwaniu spokoju w rzeczywistości, która nieustannie przyspiesza.

Karolina Charko nie próbuje na siłę dopasowywać się do obowiązujących trendów. Jej muzyka jest bardziej intymna niż widowiskowa, a zamiast efekciarstwa stawia na autentyczność i atmosferę. Debiutancki album przyniósł jej uznanie krytyków, a występ w Opolu może okazać się kolejnym ważnym etapem tej drogi. Dla publiczności będzie to okazja, by poznać artystkę, która konsekwentnie buduje własny świat – zarówno w muzyce, jak i poza nią.

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