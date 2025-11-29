Kim jest Łukasz Reks, finalista "The Voice of Poland", który podbił serca publiczności?

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-29 13:29

Łukasz Reks, 30-letni artysta z Bogdańca, to jeden z finalistów 16. edycji "The Voice of Poland". Jego szczerość, emocjonalne wykonania i niepowtarzalny głos zdobyły serca trenerów i widzów, a droga do finału była pełna wzruszeń i muzycznych wyzwań.

Muzyka towarzyszy Łukaszowi od najmłodszych lat. Już w pierwszej klasie szkoły podstawowej zaczął swoją przygodę ze sceną w zespole ludowym Mali Gorzowiacy, w którym tańczył przez 12 lat. Później jego pasja przerodziła się w profesjonalną karierę muzyczną. Łukasz ukończył Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie Akademię Muzyczną w Gdańsku, gdzie studiował wokalistykę jazzową. Nie poprzestał na tym – rozwijał umiejętności w renomowanym Conservatorium van Amsterdam. Dziś dzieli się swoim doświadczeniem z młodymi adeptami sztuki wokalnej, prowadząc zajęcia z emisji głosu i śpiewu na Akademii w Olsztynie.

"The Voice of Poland": kim jest Łukasz Reks?

Łukasz Reks to nie tylko utalentowany wokalista, ale również songwriter i wszechstronny muzyk. Na swoim koncie ma dwie solowe płyty, debiutancką "EP" z 2019 roku z singlem "Stan Lękowy" oraz "Album_Obrazy" wydany w 2024 roku, który łączy dźwięki z wizualną twórczością jego żony. Współpracował z uznanymi artystami, takimi jak Adam Bałdych czy Katarzyna Cerekwicka, i występował z prestiżowymi orkiestrami: Elbląską Orkiestrą Kameralną, Polską Filharmonią Kameralną Sopot oraz Filharmonią Warmińsko-Mazurską. Był także członkiem i solistą chóru gospel No Saints z Trójmiasta.

Jego przygoda w "The Voice of Poland" zaczęła się od przesłuchań w ciemno, gdzie poruszył trenerów wykonaniem utworu Teddy’ego Swimsa "You’re Still The One". Na scenie odwrócili się Margaret, Michał Szpak i Kuba Badach, a Łukasz zdecydował się dołączyć do drużyny Badacha. W półfinale zaprezentował premierowy utwór "Nigdy nie było piękniej", opowiadający o ojcowskiej miłości, co zachwyciło zarówno widzów, jak i jurorów, zapewniając mu miejsce w wielkim finale.

