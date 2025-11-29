Sekrety finału "The Voice of Poland". Znamy finalistów i datę! Czeka nas wieczór pełen niespodzianek

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-29 7:13

Wielki finał 16. edycji "The Voice of Poland" zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu! Już niedługo dowiemy się, kto zdobędzie prestiżowy tytuł, kontrakt fonograficzny i 100 tysięcy złotych. Przygotuj się na wieczór pełen wzruszeń i niezapomnianych występów!

Kiedy odbędzie się finał "The Voice of Poland" 2025?

Wielki finał 16. edycji "The Voice of Poland" odbędzie się w sobotę 29 listopada 2025 roku. Transmisja na żywo rozpocznie się o godzinie 20:30 na antenie TVP2 oraz online w TVP VOD. Będzie to emocjonujący wieczór, podczas którego piątka finalistów stanie do walki o zwycięstwo, wykonując solowe utwory, ale i duety z trenerami. O tym, kto wygra, zadecydują wyłącznie głosy widzów.

Poznaj finalistów 16. edycji "The Voice of Poland"

Do finału 16. edycji "The Voice of Poland" zakwalifikowało się pięcioro utalentowanych wokalistów, którzy przez tygodnie zachwycali jurorów i publiczność swoimi występami. W półfinałach każdy z nich zaprezentował dwie piosenki, w tym jeden utwór autorski.

  • Jan Piwowarczyk (drużyna Margaret): Jan od lat marzył o udziale w programie. Ukończył szkołę muzyczną w klasie wokalu oraz kształcił się na wokalistyce jazzowej. Występował m.in. w Operze Krakowskiej i Teatrze Słowackiego, a obecnie gra w dwóch zespołach łączących jazz, funk, folk i rock. Bukmacherzy typują go na faworyta do zwycięstwa.
  • Łukasz Reks (drużyna Kuby Badacha): Łukasz poruszył widzów swoim autorskim utworem "Nigdy nie było piękniej" i zachwycił szczerością oraz muzykalnością. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku.
  • Hanna Kuzimowicz (drużyna Michała Szpaka): Hanna udowodniła swój talent i przeszła do finału po zaciętej walce w półfinale. Ma dopiero 20 lat!
  • Mateusz Jagiełło (drużyna Tomsona i Barona): Mateusz zachwycił wyjątkowym stylem i emocjonalną interpretacją, a internauci przewidują, że to on, obok Janka Piwowarczyka, ma największe szanse na wygraną.
  • Żaneta Chełminiak (drużyna Ani Karwan): Żaneta zadebiutowała w programie utworem "Daj mi odejść" i dzięki głosom widzów awansowała do finału. Jest pierwszą zwyciężczynią "The Voice Come Back Stage Powered by Orange", która dotarła do finału głównej edycji.

Kim są jurorzy i prowadzący 16. edycji?

W 16. edycji "The Voice of Poland" w fotelach trenerskich zasiedli znani i lubiani artyści, którzy pomagali uczestnikom rozwijać ich talent.

  • Tomson i Baron – ten duet jest związany z programem od wielu edycji.
  • Michał Szpak – powrócił do programu w 15. edycji po dłuższej przerwie.
  • Kuba Badach – zadebiutował jako trener w poprzedniej edycji i zyskał opinię merytorycznego mentora.
  • Margaret – wróciła do programu po pięcioletniej przerwie.
  • Ania Karwan – po raz pierwszy w historii programu pełni rolę dodatkowego trenera w "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", dając drugą szansę uczestnikom.

Program prowadzą Paulina Chylewska, Maciej Musiał oraz Hi Hania. Paulina Chylewska zastąpiła Tomasza Kammela, a Maciej Musiał powrócił do roli prowadzącego.

Nagroda główna

Zwycięzca "The Voice of Poland" otrzymuje tytuł "Najlepszego Głosu w Polsce", kontrakt fonograficzny z Universal Music Polska oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych. Kontrakt fonograficzny zapewnia profesjonalną opiekę nad debiutem muzycznym, a nagroda finansowa pozwala na inwestycje w karierę, takie jak nagranie singla czy teledysku.

