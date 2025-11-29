Sekrety finału "The Voice of Poland". Znamy finalistów i datę! Czeka nas wieczór pełen niespodzianek

Kiedy odbędzie się finał "The Voice of Poland" 2025?

Wielki finał 16. edycji "The Voice of Poland" odbędzie się w sobotę 29 listopada 2025 roku. Transmisja na żywo rozpocznie się o godzinie 20:30 na antenie TVP2 oraz online w TVP VOD. Będzie to emocjonujący wieczór, podczas którego piątka finalistów stanie do walki o zwycięstwo, wykonując solowe utwory, ale i duety z trenerami. O tym, kto wygra, zadecydują wyłącznie głosy widzów.

Zobacz także: Za nami półfinał "The Voice of Poland". To oni weszli do ścisłego finału! Jest i niespodzianka

Poznaj finalistów 16. edycji "The Voice of Poland"

Do finału 16. edycji "The Voice of Poland" zakwalifikowało się pięcioro utalentowanych wokalistów, którzy przez tygodnie zachwycali jurorów i publiczność swoimi występami. W półfinałach każdy z nich zaprezentował dwie piosenki, w tym jeden utwór autorski.

Jan Piwowarczyk (drużyna Margaret): Jan od lat marzył o udziale w programie. Ukończył szkołę muzyczną w klasie wokalu oraz kształcił się na wokalistyce jazzowej. Występował m.in. w Operze Krakowskiej i Teatrze Słowackiego, a obecnie gra w dwóch zespołach łączących jazz, funk, folk i rock. Bukmacherzy typują go na faworyta do zwycięstwa.

Jan od lat marzył o udziale w programie. Ukończył szkołę muzyczną w klasie wokalu oraz kształcił się na wokalistyce jazzowej. Występował m.in. w Operze Krakowskiej i Teatrze Słowackiego, a obecnie gra w dwóch zespołach łączących jazz, funk, folk i rock. Bukmacherzy typują go na faworyta do zwycięstwa. Łukasz Reks (drużyna Kuby Badacha): Łukasz poruszył widzów swoim autorskim utworem "Nigdy nie było piękniej" i zachwycił szczerością oraz muzykalnością. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Łukasz poruszył widzów swoim autorskim utworem "Nigdy nie było piękniej" i zachwycił szczerością oraz muzykalnością. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku. Hanna Kuzimowicz (drużyna Michała Szpaka): Hanna udowodniła swój talent i przeszła do finału po zaciętej walce w półfinale. Ma dopiero 20 lat!

Hanna udowodniła swój talent i przeszła do finału po zaciętej walce w półfinale. Ma dopiero 20 lat! Mateusz Jagiełło (drużyna Tomsona i Barona): Mateusz zachwycił wyjątkowym stylem i emocjonalną interpretacją, a internauci przewidują, że to on, obok Janka Piwowarczyka, ma największe szanse na wygraną.

Mateusz zachwycił wyjątkowym stylem i emocjonalną interpretacją, a internauci przewidują, że to on, obok Janka Piwowarczyka, ma największe szanse na wygraną. Żaneta Chełminiak (drużyna Ani Karwan): Żaneta zadebiutowała w programie utworem "Daj mi odejść" i dzięki głosom widzów awansowała do finału. Jest pierwszą zwyciężczynią "The Voice Come Back Stage Powered by Orange", która dotarła do finału głównej edycji.

Zobacz także: "Trzy razy bardziej": Dramatyczna historia Hanny Kuzimowicz, która poruszyła "The Voice of Poland"

Kim są jurorzy i prowadzący 16. edycji?

W 16. edycji "The Voice of Poland" w fotelach trenerskich zasiedli znani i lubiani artyści, którzy pomagali uczestnikom rozwijać ich talent.

Tomson i Baron – ten duet jest związany z programem od wielu edycji.

Michał Szpak – powrócił do programu w 15. edycji po dłuższej przerwie.

Kuba Badach – zadebiutował jako trener w poprzedniej edycji i zyskał opinię merytorycznego mentora.

Margaret – wróciła do programu po pięcioletniej przerwie.

Ania Karwan – po raz pierwszy w historii programu pełni rolę dodatkowego trenera w "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", dając drugą szansę uczestnikom.

Program prowadzą Paulina Chylewska, Maciej Musiał oraz Hi Hania. Paulina Chylewska zastąpiła Tomasza Kammela, a Maciej Musiał powrócił do roli prowadzącego.

Nagroda główna

Zwycięzca "The Voice of Poland" otrzymuje tytuł "Najlepszego Głosu w Polsce", kontrakt fonograficzny z Universal Music Polska oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych. Kontrakt fonograficzny zapewnia profesjonalną opiekę nad debiutem muzycznym, a nagroda finansowa pozwala na inwestycje w karierę, takie jak nagranie singla czy teledysku.

Zobacz także: Zatrzęsienie gwiazd w wielkim finale "The Voice of Poland"! Kto się pojawi?

Zobacz więcej zdjęć. Od Billie Eilish do Robbiego Williamsa: Mateusz Jagiełło zachwyca w "The Voice of Poland"

The Voice of Poland: Margaret szczerze wyznała, że dopiero teraz czuje się kompetentna w roli trenera. Dlaczego? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.