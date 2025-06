Prowadzi popularny profil @monika_i_dzieciaki_cudaki

Na co dzień Monika jest bardzo aktywna w social mediach – na Instagramie prowadzi profil @monika_i_dzieciaki_cudaki, który śledzi 360 tys. fanów. Pokazuje tam codzienne życie swojej rodziny, kulisy macierzyństwa i mnóstwo humorystycznych momentów z udziałem trójki dzieci. Jest naturalna, zabawna i nie owija w bawełnę.

Mama na luzie w "Afryka Express"

Monika Hoffman-Piszora nie udaje perfekcyjnej mamy – pokazuje życie takim, jakie jest naprawdę. Bez filtrów, bez pozowania. Raz jest bałagan, raz histeria przy śniadaniu, raz totalny luz i śmiech do łez. Właśnie za to pokochali ją fani – za normalność, luz i autentyczność, której w sieci nie zawsze łatwo szukać.

„Afryka Express” – nowy hit TVN i ekstremalne wyzwania

Nowa edycja programu „Afryka Express” w TVN to połączenie reality show, przygody i... totalnego survivalu. Uczestnicy – celebryci i influencerzy – muszą zmierzyć się z afrykańskimi warunkami, brakiem wygód i zadaniami, które wystawią ich psychikę (i cierpliwość) na próbę. Zero telefonów, zero wygód, tylko plecak i droga przed siebie. Dla Moniki to zupełna odmiana od domowego życia, ale wygląda na to, że radzi sobie zaskakująco dobrze. I zdobywa nowych fanów w tempie ekspresowym.

„Afryka Express” to jej przygoda życia

Udział w programie to dla niej nowe doświadczenie – ale pokazuje, że nawet mama trójki dzieci potrafi odnaleźć się w najtrudniejszych warunkach. Widzowie dopiero ją poznają, ale ci, którzy trafili na jej profil, już wiedzą: to jedna z tych osób, którą się lubi od pierwszego Insta story.

