Eurowizja 2025. Kim jest Robert Skowroński? Przez niego Justyna Steczkowska może mieć koszmary!

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska walczy w finale

Justyna Steczkowska bez problemów zameldowała się w finale konkursu Eurowizja 2025. Polska artystka podczas półfinałowego występu na scenie potwierdziła swoją doskonałą formę wokalną. Do tego doszedł oryginalny show z udziałem ekscentrycznych tancerzy Justyny Steczkowskiej. W wielkim finale Eurowizji jednak poprzeczka ustawiona jest znacznie wyżej. Jednym z faworytów do zwycięstwa jest fińsko-szwedzka grupa KAJ z piosenką ""Bara bada bastu", która podbiła internet. Co ciekawe, jednym z twórców tego szlagieru jest Polak Robert Skowroński. Oprócz niego są to: Anderz Wrethov, Axel Åhman, Jakob Norrgård, Kevin Holmström i Kristoffer Strandberg. Zespół KAJ jest chyba najtrudniejszym rywalem naszej Justyny Steczkowskiej. Może dojść do sytuacji, że to m.in. Robert Skowroński pośrednio przyczyni się do tego, że nasza wokalistka nie wygra festiwalu Eurowizja 2025.

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska będzie mieć koszmary przez Roberta Skowrońskiego?

Oczywiście i bez Roberta Skowrońskiego, a nawet bez zespołu KAJ na Eurowizji droga do wygranej byłaby bardzo wyboista. Gdyby jednak doszło do sytuacji, że fińsko-szwedzkie trio wygra festiwal, a Justyna Steczkowska zajmie drugie miejsce, to - mówiąc z przymrużeniem oka - nasza diwa mogłaby mieć koszmary m.in. przez Roberta Skowrońskiego. Choć z drugiej strony drugie miejsce na festiwalu Eurowizja byłoby gigantycznym sukcesem. Tak wysoką lokatę zajęliśmy tylko raz - za sprawą Edyty Górniak i utworu "To nie ja". Miało to miejsce w roku... 1994.

Kim jest Robert Skowroński? Ma bogate muzyczne CV

Robert Skowroński to muzyk z wielkim doświadczeniem i sporymi sukcesami. Mimo że urodził się w Warszawie, poważną karierę rozpoczął w Wielkiej Brytanii. Stamtąd trafił do Szwecji. Wcześniej jednak w Londynie ukończył kurs musicalowy. Już będąc w Skandynawii, wziął udział w programie "Popstars" i dołączył do grupy Supernatural. Po jakimś czasie zespół przekształcił się i powstała grupa NEXX, która zdobyła wielką popularność. Polacy mogą ich kojarzyć z festiwalu w Sopocie. W 2008 roku kapela z utworem "Syncronize Lips" zajęła tam trzecie miejsce. Robert Skowroński od 17 lat związany jest także ze szwedzkim oddziałem wytwórni Warner Music. W CV polskiego muzyka znajduje się także współpraca z takimi artystami jak: Alcazar, Sanna Nielsen czy Molly Sandén.

