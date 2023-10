Kiedy ślub Roksany Węgiel z Kevinem Mglejem?

Roksana Węgiel coraz bardziej otwiera się na temat swojego ślubu. Jej narzeczony to Kevin Mglej, straszy od Roxie o 8 lat przedsiębiorca, który ma syna z poprzedniego związku. Jak widać, nie jest to przeszkodą w miłości piosenkarki. W maju Roksana Węgiel pokazała swój pierścionek zaręczynowy i ogłosiła światu, że została prawdziwą narzeczoną. Już w październiku natomiast wokalistka zdradziła, że szczegóły dotyczące ślubu i wesela dopiero się klarują, ale pewne jest to, że na ślubnym kobiercu stanie w przyszłym, czyli 2024, roku. - Tak, to jest prawda - potwierdziła w rozmowie z RMF FM. Młodziutka artystka generalnie coraz więcej mówi o ślubie. Podczas wywiadu dla serwisu cozatydzien.tvn.pl reporter zadał Roxie nietypowe pytanie.

Kim naprawdę dla Roksany Węgiel jest Kevin Mglej? Odpowiedź pokazuje prawdę o ich relacjach

Piosenkarka wprost została spytana o to, jak na wiadomość o jej ślubie zareagowali przyjaciele. Odpowiedź Roksany Węgiel pokazuje, jak wspaniałe relacje wiążą ją z Kevinem Mglejem. Okazuje się bowiem, że zakochani są nie tylko narzeczonymi, lecz także przyjaciółmi, co dobrze wróży ich związkowi na przyszłość. - Moim najlepszym przyjacielem jest Kevin, więc chyba całkiem dobrze to przyjął - odparła ze śmiechem Roxie. Przy okazji przyznała, że robienie kariery nie musi kłócić się ze sprawami rodzinnymi. - Myślę, że moja kariera, w tej świadomej formie, ma dopiero początek. Planuję kilka projektów, działam też mocno z markami i na razie nie widzę przestrzeni na przerwę, czuję, że dopiero się rozkręcam. Uważam też, że praca nie wyklucza spędzania czasu z rodziną, kiedy dobrze się to rozplanuje - przekonywała Roksana Węgiel.

