Gdy kilka lat temu Kinga Rusin ogłosiła, że kończy swoją przygodę z telewizją, wielu nie mogło w to uwierzyć. Była przecież jedną z ikon porannego pasma TVN, a jej duet z Piotrem Kraśką na długo zapisał się w historii programu. Teraz, po dłuższej przerwie, dziennikarka i aktywistka zgodziła się ponownie wystąpić w "Dzień Dobry TVN".

Kinga Rusin wraca do TVN? Dzieje się!

Jak donosi portal Plejada, Kinga Rusin przyjęła zaproszenie do jubileuszowego wydania programu z okazji 20-lecia formatu. Ma pojawić się na antenie dwukrotnie: 13 września 2025 roku z Piotrem Kraśką oraz dzień później, 14 września 2025 roku, u boku Bartosza Węglarczyka. To nie będzie jedynie symboliczna obecność - Rusin weźmie udział jako pełnoprawna współprowadząca. Tym samym widzowie zobaczą ją w znanym sobie wydaniu, choć tym razem z nieco innej perspektywy - osoby, która pożegnała świat mediów, by żyć na własnych zasadach.

Produkcja "DDTVN" z okazji jubileuszu zaprosiła wszystkich dotychczasowych gospodarzy śniadaniówki. Zdecydowana większość z nich potwierdziła już udział - wyjątkiem jest Filip Chajzer, który jak dotąd nie odpowiedział na zaproszenie. Obecność Rusin ma być jednym z najmocniejszych punktów tej wyjątkowej edycji.

Choć niektórzy fani z miejsca zaczęli spekulować o możliwym powrocie Kingi do TV na dłużej, sama zainteresowana szybko rozwiała wszelkie wątpliwości. Na swoim profilu na Instagramie napisała z przekąsem:

Jeszcze w kwestii telewizji (bo dosłownie zalewacie moją skrzynkę wiadomościami) dodam: niewiele rzeczy potrafi zerwać mnie z łóżka o 4. nad ranem. Należy do nich niewątpliwie np. taki wschód słońca, jak ten na Amazonce. Żadne inne „wynagrodzenie” nie jest mnie już w stanie przekonać do takiego poświęcenia - napisała na instagramowym koncie Kinga Rusin.

