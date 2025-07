Kinga Rusin od lat daje się poznać nie tylko jako osobowość medialna, ale przede wszystkim jako zdeterminowana obrończyni praw zwierząt. Od wielu lat prowadzi otwartą walkę z polskimi myśliwymi, głośno krytykując ich działania oraz wskazując na potrzebę zmiany przestarzałego prawa łowieckiego. Ostatnie doniesienia o rzezi ptaków na jeziorze Miedwie wywołały u niej falę oburzenia i po raz kolejny skłoniły do publicznego zabrania głosu.

Kinga Rusin nie przebiera w słowach. Jak sama twierdzi, nie zamierza milczeć wobec okrucieństwa, które dotyka bezbronnych zwierząt. W relacjach na Instagramie podzieliła się swoimi emocjami po lekturze artykułu o wydarzeniach z września 2024 roku, kiedy to na wspomnianym wcześniej jeziorze miało dojść do zorganizowanego odstrzału ptactwa, w tym wielu przedstawicieli gatunków objętych ochroną.

Natychmiastowy zakaz strzelania do ptaków! Co one robią złego myśliwym!? Czym zawiniły? To dla myśliwych tylko żywe "rzutki", nic więcej! Barbarzyńcy i bezduszni głupcy! Zawsze to głośno mówię i nie przestanę. Wygrałam z nimi prawomocnie trzy procesy. Sądy (niezależnie od tego, która opcja polityczna rządziła) przyznawały mi za każdym razem rację, bo fakty i dowody są niezaprzeczalne. Nie bójce się głośno potępiać myśliwych - napisała w sieci gwiazda.