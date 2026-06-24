Kinga Zawodnik mocno schudła, teraz odsłania brzuch. Wcale się go nie wstydzi. Pokazała zdjęcia!

Kinga Zawodnik robiła wszystko, by schudnąć. W końcu poddała się operacji

Kinga Zawodnik przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Jeszcze kilka lat temu ważyła około 150 kilogramów i otwarcie mówiła o swoich problemach z nadwagą. Dziś zachwyca znacznie smuklejszą sylwetką, promiennym wyglądem i pewnością siebie, a jej przemiana inspiruje tysiące Polaków, którzy śledzą jej poczynania na Instagramie.

Gwiazda znana z programów poświęconych odchudzaniu przez lata próbowała różnych diet i metod walki z dodatkowymi kilogramami. Efekty nie były jednak trwałe. Przełom nastąpił, gdy zdecydowała się na operację bariatryczną. Jak sama podkreślała, zabieg był dopiero początkiem długiej drogi do nowego życia.

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Pozostał nadmiar skóry na brzuchu. Zawodnik ani myśli go ukrywać

Po operacji Kinga całkowicie zmieniła swoje nawyki. Postawiła na zdrowe odżywianie, regularne posiłki i aktywność fizyczną. Efekty przyszły szybciej, niż wielu się spodziewało. Celebrytka schudła około 60 kilogramów i dziś wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Zawodnik nie ukrywa jednak, że metamorfoza miała także swoją trudniejszą stronę. Otwarcie mówi o nadmiarze skóry po utracie wagi i o wyzwaniach, z jakimi mierzy się na co dzień. Mimo to nie żałuje swojej decyzji. Podkreśla, że czuje się zdrowsza, ma więcej energii i jest dumna z tego, co osiągnęła.

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Jestem DUMNA i WDZIĘCZNA za drogę, która przeszłam. Tak, to mój brzuch, uda, skóra, blizny, rany… To MOJA historia. Z ogromną pokorą przyjmuję to, co na mnie czeka - pisała ostatnio w sieci, pokazując ujęcia, do których pozowała z odsłoniętym brzuchem.

Fani nie mogą wyjść z podziwu. Każde nowe zdjęcie Kingi wywołuje lawinę komentarzy. Internauci gratulują jej determinacji i konsekwencji, a sama gwiazda chętnie pokazuje zarówno efekty swojej pracy, jak i kulisy walki o zdrowie. Na pytania o operację plastyczną wycięcia nadmiaru luźnej skóry odpowiada wprost:

Owszem, wisi mi skóra, ale to nie jest coś, co aż tak bardzo mi przeszkadza, bo po utracie tylu kg jestem zdrowsza! Na ten moment nie podjęłam żadnej decyzji, aczkolwiek będę chciała udać się na konsultacje do lekarza, by POROZMAWIAĆ i podpytać o wiele rzeczy.

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