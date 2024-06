Klaudia El Dursi nagrywa podczas jazdy samochodem. Ostatnia akcja niczego jej nie nauczyła?

Klaudia El Dursi popularność i uznanie fanów zyskała dzięki udziałowi w programie "Top Model". To właśnie on otworzył jej drzwi do dalszej kariery. Niestety w ostatnim czasie modelka nie ma zbyt dobrego czasu. Wszystko za sprawą filmu, który pojawił się w mediach społecznościowych. Na feralnym nagraniu można było zobaczyć, jak należący do gwiazdy samochód bardzo szybko jedzie po pasie awaryjnym.

"Internet obiegła informacja, że prowadziłam samochód, który wyprzedzał pasem awaryjnym na drodze szybkiego ruchu i czuję się w obowiązku, żeby się do tego odnieść. Tak, to ja prowadziłam ten samochód, bo byłam za kierownicą i tak, to ja złamałam przepisy ruchu drogowego" - wyznała El Dursi w sieci.

Klaudia El Dursi nie uczy się na własnych błędach

Klaudia El Dursi swoją szybką jazdą wywołała ogromne poruszenie w sieci. Niedawno internauci znaleźli kolejne nagranie, które modelka wrzuciła dwa dni przed opisywaną przez nas brawurową jazdą.

W poście widać, jak Klaudia prowadzi auto, nagrywając śpiącego obok ukochanego. Po wielkiej burzy z jazdą po pasie awaryjnym gwiazda powinna usunąć to wideo, jednak tego nie zrobiła.

Filmik wywołał ogromne poruszenie w sieci. Internauci byli w szoku.

"Kto prowadzi, skoro ty nagrywasz, a kolega obok drzemie? Boże, chroń przed takimi kierowcami"

"Nie ma to jak nagrywać i prowadzić"

"A telefon sam nagrywał i obracał się w trakcie kierowania samochodem?" - pisali przerażeni internauci.

