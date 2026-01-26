Ostatnie miesiące były dla Klaudii El Dursi wyjątkowo wymagające. Pół roku temu została mamą po raz trzeci - na świat przyszła jej córka Carmen. Teraz celebrytka postanowiła zrobić coś dla siebie i wybrała się na egzotyczny urlop. Oczywiście zabrała ze sobą ukochanego i najmłodszą pociechę. W sieci Klaudia pokazuje plażę, słońce i siebie w bikini.

Klaudia El Dursi pokazała się w bikini. Pół roku temu urodziła

Podczas wakacji Klaudia El Dursi opublikowała zdjęcie w dwuczęściowym stroju kąpielowym. Internauci szybko zwrócili uwagę na jej formę, zwłaszcza że od porodu minęło zaledwie kilka miesięcy.

Przepraszam, przez najbliższe dni możecie się do mnie nie dodzwonić. Mam tu ważne sprawy na głowie

- napisała na Instagramie.

Nie przegap: Klaudia El Dursi wbiła się w mikrobody i jeszcze mniejszy gorset. Jej biust ledwo się zmieścił!

Zdjęcia z urlopu spotkały się z bardzo ciepłym odbiorem. W komentarzach fani chwalą nie tylko jej sylwetkę, ale też naturalność i spokojne podejście do ciała po ciąży. Dla wielu obserwatorek to po prostu miły i prawdziwy obraz kobiety, która daje sobie czas i nie ulega presji.

Klaudia, wyglądasz cudnie! Bije od Ciebie takie szczęście ❤️ Przepiękna! 🔥 Zawsze byłaś ale teraz po prostu rozkwitasz 😍 Pani Klaudio wyglada Pani zjawiskowo Pieknie!!! Jesteś najpiękniejsza kobieta na świecie 😍 Pięknie wyglądasz i promieniejesz po ciąży😍😍

- pisali zachwyceni internauci.

Co ciekawe, modelka na wakacjach świętowała pół roku swojej córeczki. Był napis na pościeli i złoty balon.

Klaudia El Dursi dała się poznać widzom dzięki udziałowi w "Top Model", który był dla niej początkiem drogi w mediach. Choć program był tylko pierwszym krokiem, szybko pojawiły się kolejne propozycje, a jej egzotyczna uroda i swoboda przed kamerą sprawiły, że dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek telewizyjnych. Mogliśmy ją podziwiać przede wszystkim w "Hotelu Paradise".

Zobacz, jak Klaudia El Dursi prezentuje się w bikini na wakacjach!

El Dursi wymachuje torebką za 12 tysięcy. Za szalony rajd po pasie awaryjnym dostała mandat... 4 razy niższy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.