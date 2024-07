Julian Dunin-Holecki był bardzo ceniony w pracy. Kim był syn Danuty Holeckiej?

Danuta Holecka, czyli jedna z największych gwiazd TV Republika, jakiś czas temu zniknęła z wizji. 15 lipca wyszło na jaw, że była prezenterka TVP przeżyła straszną tragedię - zmarł jeden z dwóch jej synów bliźniaków - Julian Dunin-Holecki, który pracował jako lekarz w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Mężczyzna miał zaledwie 31 lat. Jego odejście to nie tylko dramat rodzinny, lecz także wielka starta dla szpitala, w którym zatrudniony był młody lekarz. Julian Dunin-Holecki był bowiem bardzo lubiany i ceniony zarówno przez pacjentów, jak i kolegów z pracy. "Super lekarz, super człowiek. Czułam się w pełni zaopiekowana. Aby więcej takich lekarzy", "Świetny ortopeda i znakomity profesjonalista" - takie opinie o synu Danuty Holeckiej przeczytać można na stronie Świata Przychodni. W pogrzebie Juliana Dunina-Holeckiego uczestniczyli m.in. koledzy jego mamy z pracy. Pożegnać lekarza przyszedł m.in. Samuel Perreira, który z Danutą Holecką pracował i w TVP, i w TV Republika. W rozmowie z "Super Expressem" dziennikarz ujawnił, co mówił ksiądz podczas pogrzebu syna Danuty Holeckiej.

Ksiądz na pogrzebie syna Danuty Holeckiej mówił o jego małżeństwie

Fakty, które przytoczył kapłan, poruszają chyba wszystkich. - Mszę żałobną odprawiał ksiądz, który jest przyjacielem rodziny. Zwrócił uwagę na to, że Julian i jego żona za dwa tygodnie obchodziliby piątą rocznicę ślubu, którego przed laty im udzielał, a tymczasem stało się inaczej. Kapłan przypominał jak dobrym człowiekiem był Julian i próbował dodać najbliższym otuchy, podkreślając, że dla ziemi odszedł, ale zyskał nowe życie w niebie - relacjonował Samuel Perreira. Zarówno on, jak i inne koleżanki i koledzy z TV Republika mocno teraz wspierają Danutę Holecką. - Liczymy, że (wróci do pracy - red.) bardzo szybko, jednak to jest jej decyzja i nie będziemy na nią naciskać - zaznaczył w rozmowie z "SE" Tomasz Sakiewicz, prezes TV Republika. - Danusia w tej ciężkiej sytuacji może liczyć na wszystkich, którzy ją znają i pamiętają, bo wiedzą, jak blisko była i jest ze swoimi dziećmi - dodał Samuel Perreira.

