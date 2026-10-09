Kolejne ataki w szkołach i strach o dzieci. Agnieszka Hyży nie kryje niepokoju

Czarna seria w polskich szkołach. Trwa akcja policji

W czwartkowy poranek w szkole w szkole w Leszczydole-Nowinach doszło do brutalnego ataku. Do budynku wszedł zamaskowany 15-latek i rzucił się z nożem na 37-letnią woźną. Kobieta nie przeżyła ataku. Ranny został również dyrektor placówki, który obezwładnił napastnika.

Zaledwie dzień wcześniej 19-letni uczeń dokonał ataku w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Dziewięć osób zostało rannych. Tego samego dnia w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał grozić przeprowadzeniem ataku w swojej szkole i również posiadał przy sobie dwa noże.

Po tych wydarzeniach w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia o "krwawym piątku", czyli serii zmasowanych ataków, do których miało dość dzisiaj w polskich szkołach. Według informacji przekazanych przez policję, nic nie wskazuje na to, by internetowe wyzwanie rzeczywiście istniało.

Mimo to w szkołach w całej Polsce pojawiły się patrole policji, a w części placówek odwołano zajęcia. Doszło już również do pierwszych zatrzymań.

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Agnieszka Hyży niepokoi się o bezpieczeństwo dzieci

Rodzice i nauczyciele nie kryją niepokoju o bezpieczeństwo dzieci. Obszerny wpis na ten temat opublikowała Agnieszka Hyży. Prezenterka od lat związana z Polsatem jest z wykształcenia socjolożką. W swoim wpisie spojrzała na problem zarówno z perspektywy zmartwionej matki, jak i socjolożki, zastanawiając się nad przyczynami niepokojących wydarzeń i kondycją emocjonalną młodych ludzi.

Jestem mamą. Jestem też socjolożką.Jako mama czuję strach. Jako socjolożka pytam, co się z nami dzieje? Z naszymi dziećmi? Ich emocjami? Relacjami? Umiejętnością radzenia sobie z odrzuceniem, frustracją, złością?Nie znam historii sprawców. Nie chcę stawiać diagnoz przez internet. Ale wiem, że nie możemy przyzwyczaić się do świata, w którym dzieci zaczynają bać się innych dzieci. W którym nauczyciel musi być przygotowany nie tylko do prowadzenia lekcji, ale też do ratowania życia - napisała Hyży.

Agnieszka Hyży odniosła się również do niepokojących doniesień o planowanych atakach i internetowych wyzwaniach, a także pogłosek o tak zwanym "krwawym piątku". Prezenterka zaznaczyła, że policja weryfikuje wszystkie informacje, a część z nich pozostaje niepotwierdzona.

W kolejnej części wpisu dodała, że nie chce podsycać paniki, ale sam fakt, że rodzice muszą obawiać się o bezpieczeństwo dzieci w szkołach, jej po prostu przerażający.

Bardzo chciałabym dziś napisać, Że będzie dobrze. Tak jak mówimy dzieciom, kiedy się boją. "Nie martw się. Wszystko będzie dobrze". Tylko że dzisiaj sama nie wiem, czy będzie - zakończyła Agnieszka Hyży.

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