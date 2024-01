Kolejne kłopoty Antka Królikowskiego. Odpowie za burdę w Busku-Zdroju

Jest to sprawa jeszcze z czasów, gdy był w małżeństwie z Joanną Opozdą (36 l.), tuż przed narodzinami ich syna Vincenta (2 l.). W styczniu 2022 roku Antoni Królikowski pojechał razem z teściową Małgorzatą Opozdą i szwagierką Aleksandrą (32 l.), żeby wejść do domu jego teścia, Dariusza Opozdy. Wówczas mężczyzna uznał to za włamanie i użyje broni czarnoprochowej. Zarzucił potem zięciowi zniszczenie mienia, bramy o wartości 6 tys. złotych. Teraz sprawa trafiła do sądu.

- Prokuratura w Busku-Zdroju skierowała 29 grudnia 2023 r. do sądu akt oskarżenia. Prokuratura zajęła się tą sprawą na wniosek pokrzywdzonego. Na razie nie ma wyznaczonego terminu rozprawy - mówi "Faktowi" rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, Daniel Prokopowicz.

Dariusz Opozda pozwał także swoją córkę, Joannę. Chce odebrać jej darowane wcześniej mieszkanie. Były teść Antka Królikowskiego ujawnił także prywatne wiadomości od aktora. -Żona i dzieci okradły mnie z gotówki - grzmiał.

Przypomnijmy, że do strzelaniny w Busku-Zdroju doszło 8 stycznia 2022 roku. Ojciec Opozdy zaczął strzelać do swojej żony, córki Aleksandry i zięcia Antka Królikowskiego. Siostra aktorki trafiła nawet do szpitala.