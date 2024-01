Kolejne "Pytanie na śniadanie" bez Tomasza Kammela. Izabella Krzan zabrała głos

Karina z "Chłopaków do wzięcia" pali za sobą mosty? Najpierw wyjazd z Polski, a teraz TO!

Iza Krzan znów bez Tomasza Kammela w "Pytaniu na śniadanie"

To jeden z ulubionych duetów telewidzów porannego pasma TVP. Izabella Krzan i Tomasz Kammel są uśmiechnięci, zgrani i rozumieją się bez słów. Dzięki temu każde wydanie popularnej śniadaniówki z ich udziałem cieszy się tak dużą oglądalnością. Do tej pory w sieci krążyły głosy, że te gwiazdy nie muszą się obawiać rewolucji w TVP. A jednak, od ubiegłego tygodnia na antenie nie pojawia się Tomasz Kammel. Izabela Krzan prowadzi "Pytanie na śniadanie" w towarzystwie Roberta Kuszuckiego. I choć radzą sobie naprawdę bardzo dobrze, to jednak to nie to samo, co z Tomaszem Kammelem.

Izabella Krzan zabrała głos w sprawie nieobecności Kammela na antenie TVP

Zaniepokojeni internauci w komentarzach pod postami na Instagramie @pytanienasniadanie wciąż dopytywali o powody nieobecności Tomasza Kammela. Tych Izabela nie zdradziła, ale nie pozostawiła fanów bez informacji. Okazuje się, że już w połowie stycznia, czyli za kilka dni, para ponownie poprowadzi wspólnie poranny program. "Wracamy w drugiej połowie stycznia" - wyjawiła gospodyni porannego show TVP. Słowa pięknej prezenterki potwierdzają więc wcześniejsze zapewnienia Tomasza Kammela, który zawczasu uspokajał fanów, że znika jedynie na trzytygodniowy urlop. "Dokąd by tu polecieć na wakacje? Ok, już wiem. Do zobaczenia w TV za trzy tygodnie" - pisał w ubiegłym tygodniu.

