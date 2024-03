Kolejne zmiany w "Va Banque"! Nie zobaczymy już pani Kasi?

Co z kolejnym odcinkiem?

W polskich teleturniejach pod koniec odcinków możemy zobaczyć piękne hostessy rozdające prezenty uczestnikom. Od lat w "Jeden z dziesięciu" jest to pani Sylwia Toczyńska (33 l.), była Miss Województwa Lubelskiego, a w "Postaw na milion" taką rolę pełni Gabriela Winiarska (21 l.). W reaktywowanym w 2017 roku "Va Banque" była to do tej pory pani Katarzyna Skrodzka, która przy teleturnieju ma także inne zadania, głownie organizacyjne. Z produkcją telewizyjną związana jest od ponad 15 lat. Wcześniej pracowała w TVN Style i Superstacji. Z informacji zawartych na Facebooku można także dowiedzieć się, że od 2009 roku związana jest z "Familiadą". W czwartkowym odcinku teleturnieju zastąpiła ją tajemnicza pani Magda.

Fani teleturnieju zapytali, czy na długo zastępuje panią Kasię. - Chyba już tak zostanie :) - odpisano byłemu uczestnikowi "Va Banque" na profilu teleturnieju na Facebooku. Wielu osobom ta informacja się nie spodobała. - Pani Kasia robi tak dużo fajnych rzeczy przy tym teleturnieju, że sprowadzanie jej do pani od torebek jest słabe - odpisał Jacek Duda, jeden z wielkich mistrzów "Va Banque".

Przypomnijmy, że od 2 kwietnia teleturniej "Va Banque" zmienia prowadzącego, Przemysława Babiarza zastąpi Radosław Kotarski. Wiadomo także, że w programie ma pojawić się Artur Baranowski, rekordzista "Jednego z dziesięciu".

