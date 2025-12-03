Kolejny sylwester Polsatu bez Ibisza?! Drugi rok z rzędu wszystko wisi na włosku: „Nie mamy deklaracji”

Polsat znów znalazł się w niekomfortowej sytuacji tuż przed „Sylwestrową Mocą Przebojów”. Jak ustalił Pudelek, udział Krzysztofa Ibisza – jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji – po raz drugi z rzędu stoi pod ogromnym znakiem zapytania. „Nie mamy deklaracji” – przyznała osoba związana z produkcją. W Polsacie panuje nerwowa atmosfera.

Ibisz zniknie z sylwestra drugi rok z rzędu?

Rok temu Krzysztof Ibisz zaskoczył wszystkich, rezygnując z prowadzenia sylwestra po raz pierwszy od 17 lat. Wyjaśniał wówczas, że chce spędzić tę noc z rodziną i nowo narodzoną córką. Stacja przyjęła jego decyzję ze zrozumieniem – ale jednocześnie liczyła, że przerwa potrwa tylko rok. Tymczasem sytuacja się powtarza. Według informacji Pudelka, gwiazdor Polsatu znów skłania się ku temu, by sylwestra spędzić z bliskimi. I choć za kulisami trwają intensywne rozmowy, ich finał wciąż nie jest przesądzony.

Polsat negocjuje: „Rozmowy nie są łatwe”

Jak zdradza osoba z produkcji, stacja bardzo chce odzyskać Ibisza.

Nikt w stacji nie wyobraża sobie imprezy sylwestrowej bez Krzysztofa Ibisza, chyba najbardziej rozpoznawalnej twarzy Polsatu. Ale rozmowy są trudne. Nie mamy jego deklaracji

– cytuje swojego informatora serwis. Źródło podkreśla, że presja rośnie, bo sylwester zbliża się wielkimi krokami. "To już drugi rok z rzędu. Rozumiemy, że chce być z rodziną, ale wciąż liczymy, że zmieni zdanie" – dodaje informator. Równolegle trwają rozmowy z innymi prowadzącymi: Pauliną Sykut-Jeżyną, Maćkiem Rockiem, Olą Filipek i Aleksandrem Sikorą. Według ustaleń Pudelka, decyzje zapadną „na dniach”, bo czas na ostateczne dopięcie składu dramatycznie się kurczy.

Gwiazdy już zakontraktowane – ale prowadzący dalej pod znakiem zapytania

Impreza w Toruniu ma być jedną z najmocniejszych sylwestrowych produkcji w tym roku. Polsat, jak co roku, chce przyćmić konkurencję, a wśród gwiazd wydarzenia ma pojawić się Beata Kozidrak, której gaża może podobno sięgać nawet ćwierć miliona złotych. Scena, tancerze, oprawa – wszystko dopięte na ostatni guzik. Brakuje tylko pewności, kto poprowadzi największą imprezę roku.

