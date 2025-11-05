Koniec pewnej ery! Kołodziejska żegna się z Radiem Zet po 17 latach

Agnieszka Kołodziejska od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiego radia. Z Radiem Zet była związana od 2008 roku, prowadząc audycje, które cieszyły się ogromną popularnością wśród słuchaczy. Dziennikarka współtworzyła też kluczowe projekty antenowe, kampanie wizerunkowe oraz liczne wydarzenia muzyczne organizowane przez rozgłośnię. Choć przez lata kojarzona była niemal wyłącznie z Zetką, teraz postanowiła zamknąć ten etap i otworzyć nowy rozdział swojej kariery.

Kołodziejska odchodzi z Radia Zet

Jak ujawnił "Presserwis", Kołodziejska złożyła wypowiedzenie, które będzie obowiązywać do końca 2025 roku. Prezenterka przyznała, że decyzja dojrzewała w niej od dłuższego czasu. Powodem rozstania nie jest żaden konflikt ani propozycja konkurencji, lecz chęć większej niezależności zawodowej i możliwości podejmowania nowych projektów.

Mam wrażenie, że dałam Radiu Zet już wszystko, co mogłam dać. I Radio Zet też dało mi już wszystko, co mogło mi dać. Więcej nie może, a ja bym chciała więcej. Chcę być bardziej elastyczna i przestać odmawiać innym propozycjom, które często się pojawiają. Ze względu na typowo etatową pracę wielu rzeczy nie mogłam robić. Do tej pory brałam urlop od pracy w radiu, żeby wykonywać drugą pracę, na przykład wyjeżdżać na nagrania programu Polsat Play "Polacy za granicą". Nie sądzę, żebym powiedziała w radiu ostatnie słowo. Za bardzo lubię tę pracę, ale nie wiem, czy nie zrobić sobie dłuższej przerwy. Jeśli pojawi się sensowna propozycja, uszyta na miarę i - co ważne dla mnie - elastyczna, to pewnie ją rozważę. To nie jest tak, że odchodzę, bo podkupiła mnie jakaś konkurencja - powiedziała dziennikarka w rozmowie z Presserwis.

Jak podkreśliła, praca na pełen etat w stacji ograniczała jej możliwości zawodowe. Kołodziejska od lat współpracuje także z telewizją Polsat Play, gdzie prowadzi program "Polacy za granicą". Wymagało to od niej częstych wyjazdów, które musiała łączyć z obowiązkami w radiu, nierzadko kosztem prywatnego czasu i odpoczynku.

Choć Agnieszka Kołodziejska żegna się z Radiem Zet, nie zamierza całkowicie odchodzić od pracy za mikrofonem. Zasugerowała, że w przyszłości może wrócić do radia, ale w bardziej elastycznej formule, być może jako niezależna prowadząca lub współpracowniczka różnych stacji.

W sieci pojawiło się również jej krótkie oświadczenie. Na InstaStories Kołodziejska napisała wymownie: "Już czas, bym częściej siedziała w samolocie, niż w radiowym studiu - napisała na InstaStories".

