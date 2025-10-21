Jolanta Kwaśniewska modelką? Tak błyszczy w modnej sesji u Łukasza Jemioła. Koniec z "kostiumikami"!

2025-10-21

Jej styl od zawsze podziwiały miliony Polek – elegancki, dopracowany i z klasą. Ale dziś Jolanta Kwaśniewska (70 l.) pokazuje, że ma do mody znacznie więcej luzu i odwagi niż wtedy, gdy pełniła funkcję Pierwszej Damy. Tamten rozdział już dawno zamknęła, a teraz wygląda na to, że bawi się stylem z prawdziwą radością.

Jolanta Kwaśniewska w butiku Łukasza Jemioła jak prawdziwa modelka

Żona byłego prezydenta pojawiła się ostatnio w butiku Łukasza Jemioła (42 l.), jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantów. Wybierając dla siebie ubrania, zrobiła przy okazji małą sesję zdjęciową – i zachwyciła fanów. W obiektywie wyglądała jak modelka z kampanii luksusowej marki. Na zdjęciach Jolanta Kwaśniewska pozuje w kilku odsłonach: w luźnych dżinsach z szeroką nogawką, eleganckich marynarkach i futrzanej kurtce w kolorze cappuccino. Stylizacje są swobodne, ale z klasą – dokładnie takie, jak lubi. Widać, że dobrze się w nich czuje.

  • Stylizacja 1: Futrzana kurtka i jeansy z szeroką nogawką

Pierwszy zestaw to kwintesencja modowego luzu. Jolanta Kwaśniewska ma na sobie krótką, puszystą kurtkę w odcieniu cappuccino i dżinsy z bardzo szeroką nogawką, które pięknie wydłużają sylwetkę. Do tego czarne szpilki z czubkiem i klasyczna bluzka. Wygląda jak kobieta, która z łatwością łączy elegancję z wygodą – zadziorna, ale absolutnie stylowa.

  • Stylizacja 2: Marynarka, krawat i jeansy

To najbardziej odważny i nowoczesny look z całej sesji. Marynarka w kolorze mokka, błękitny krawat i znów szerokie dżinsy – połączenie męskich akcentów z kobiecą pewnością siebie. Ten zestaw mógłby spokojnie trafić na okładkę magazynu „Vogue Polska”.

  • Stylizacja 3: Elegancki garnitur z połyskiem

Tu była Pierwsza Dama prezentuje czyste wcielenie klasy. Ciemnobrązowy garnitur o satynowym wykończeniu i lekko oversize’owym kroju wygląda na niej perfekcyjnie. Głębszy dekolt, delikatna biżuteria i złoty zegarek dodają blasku. To stylizacja, w której widać doświadczenie, dystans i luksus noszony z lekkością.

  • Stylizacja 4: Krótka kurtka i luz w najlepszym wydaniu

W tej odsłonie Jolanta Kwaśniewska pokazuje się w krótkiej kurtce w odcieniu chłodnego brązu, połączonej z jeansami o szerokich nogawkach. Stylizacja prosta, ale bardzo „jej” – praktyczna, wygodna i młodzieńcza. Widać, że to ubranie, w którym czuje się swobodnie.

  • Stylizacja 4: Zimowy akcent z szalem w kratę

Ostatni zestaw to wariacja na temat casualowej elegancji. Ta sama brązowa kurtka, ale z dodatkiem grubego, miękkiego szala w czarno-białą kratę. Ten detal od razu nadaje stylizacji charakter i przytulny klimat. Kwaśniewska wygląda jak bohaterka zimowej kampanii modowej – naturalna, uśmiechnięta, pewna siebie.

Była Pierwsza Dama: "Kostiumiki to nie jest to, co kocham"

Zawsze byłam nieszczęśliwa, że prezydentowa tak bardzo jest obserwowana, że w tych mundurkach spędziłam dziesięć lat. Ubierałam się wbrew sobie, ponieważ tak naprawdę te kostiumiki, takie sukienusie, to nie jest to, co kocham. Dobrze się czuję w sportowej elegancji, lubię ubrać się z zadziorem. I czasem tak się ubieram

– wyznała kiedyś w jednym z wywiadów. Dziś wreszcie może to robić bez żadnych ograniczeń. Patrząc na efekty sesji u Jemioła, trudno oprzeć się wrażeniu, że Jolanta Kwaśniewska znalazła swój modowy złoty środek – połączenie klasy, nonszalancji i energii. To styl kobiety dojrzałej, która wie, czego chce, i nie boi się bawić modą. W jej lookach nie ma nic z dawnych "prezydenckich mundurków" – zamiast tego widać naturalność, świeżość i lekkość. Proste formy, szlachetne materiały i odrobina odwagi – właśnie to dziś definiuje Jolantę Kwaśniewską.

Internauci zachwyceni Kwaśniewską "z pazurem"

Internauci nie mają wątpliwości: Kwaśniewska znów inspiruje. "Ikona elegancji", "Najlepszy przykład, że moda nie ma wieku", "Pani Jolu, klasa sama w sobie" – piszą w komentarzach. I trudno się z nimi nie zgodzić. Jolanta Kwaśniewska udowadnia, że nawet po siedemdziesiątce można wyglądać nowocześnie, odważnie i z pazurem. Nie potrzebuje tytułów ani sceny – wystarczy światło aparatu i odrobina pewności siebie.

