Oto najlepsza pierwsza dama w historii III RP. Polacy zdecydowali. Potężna przewaga liderki

Polska miała siedmiu prezydentów, a tym samym siedem pierwszych dam, z których każda zapisała się w pamięci Polaków.

Najnowszy sondaż ujawnia, która z nich cieszy się największą sympatią i jest uznawana za najlepszą.

Wyniki badania wskazują na zdecydowaną liderkę, która zdobyła prawie połowę głosów – sprawdź, o kogo chodzi!

Nie prowadziły kampanii, nie pisały ustaw, ale… wystarczyło jedno spojrzenie, gest czy słowo, by mówiła o nich cała Polska. Pierwsze damy – eleganckie, tajemnicze, czasem kontrowersyjne. Od 1990 roku przez Pałac Prezydencki przewinęły się kobiety o różnych temperamentach i stylach, były to: Barbara Jaruzelska, Danuta Wałęsa, Jolanta Kwaśniewska (dwa razy), Maria Kaczyńska, Anna Komorowska oraz Agata Duda (również przez dwie kadencje męża).

Przez lata wszelkie rankingi popularności wygrywała Jolanta Kwaśniewska, która bardzo szybko zdobyła ogromną sympatię Polaków. Jak jest teraz? Czy nadal to żona Aleksandra Kwaśniewskiego cieszy się największą sympatią?

Oto najlepsza pierwsza dama w Polsce! Ranking mówi sam za siebie

Pracownia SW Research na zlecenie portalu Onet zadała ankietowanym pytanie: Kto pani/pana zdaniem był najlepszą pierwszą damą w czasach III RP? Badanie pokazało jak na dłoni, że Polacy wciąż najbardziej doceniają Jolantę Kwaśniewską i to ją wskazali jako najlepszą pierwszą damę III RP. W sondażu zdobyła ona niemal połowę wszystkich głosów, bo aż 49,6 proc. Drugie miejsce zajęła żona Lecha Kaczyńskiego, Maria Kaczyńska, zdobywając 14,1 proc., natomiast podium zamyka.

Trzecia Agata Duda z wynikiem 6,7 proc. głosów. Kolejne miejsce zajęła Danuta Wałęsa z wynikiem 3,6 proc., za nią znalazła się Anna Komorowska z wynikiem 1,9 proc. Barbara Jaruzelska nie została ujęta w rankingu. Co istotne aż 24,1 proc. badanych wskazało odpowiedź: "trudno powiedzieć/nie mam zdania".

Sprawdzono też, jak pierwsze damy postrzegają Polacy jeśli uwzględnić podział badanych na płeć czy wiek. Okazuje się, że Kwaśniewska jest zdecydowaną liderką zarówno wśród ankietowanych kobiet, jak i mężczyzn, oraz we wszystkich grupach wiekowych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 12-13 sierpnia 2025 roku. W ramach badania przeprowadzono 830 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.