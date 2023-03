Koroniewska i Dowbor poznali się dokładnie 20 lat temu. Małgosia wykazała niezwykłą cierpliwość. Ma dość?

Piękna aktorka zagrała śmiałą rolę u boku Bartosza Gelnera. Jak wspomina to spotkanie?

W ostatnim wpisie na Instagramie Małgosia Korniewska wróciła wspomnieniami do swojego pierwszego spotkania z Maćkiem Dowborem. Tego dnia była umówiona na planie serialu "M jak miłość" z pewnym młodym dziennikarzem. Niefrasobliwy reporter spóźnił się na wywiad prawie dwie godziny! Na szczęście dla niego Joanna zawsze była niezwykle cierpliwa i wspaniałomyślna, więc i tym razem wytrwale czekała na pojawienie się rozmówcy. Ten wywiad zmienił jej życie na zawsze. Zaczęli się spotykać, pobrali się, mają dwie wspaniałe córki. A niewiele brakowało, a nie byłoby happy endu. Małgorzata podzieliła się tym z fanami.

Do postu aktorka dołączyła zabawny filmik, przedstawiający happy end tego spotkania, a we wpisie poza lekko złośliwymi dygresjami zawarła też myśl do przemyślenia: - Czy też zastanawiacie się jakby wyglądało Wasze życie, gdybyście w pewnym momencie, czasem w ułamku sekundy podjęli inną decyzję? Za chwile dodała jednak w żartobliwym tonie: - Gdyby nie moja anielska cierpliwość i wrodzona wspaniałomyślność nigdy nie miałabym… tylu siwych włosów, dwójki dzieci, kredytu w CHF itd, itd…

Pomiędzy młodą aktorką a początkującym dziennikarzem od razu zaiskrzyło. Dziś mają dwie wspaniałe córki: czternastoletnią Janinę i pięcioletnia Hanię. Pobrali się w 2014 r. Są razem do dziś, choć na ich drodze pojawiały się problemy, nie brakowało trudnych chwil, a nawet rozstania. Fani kochają ich za naturalność i dystans, co widać choćby po ilości życzliwych, pozytywnych i bardzo sympatycznych komentarzy pod każdym ich wpisem.

