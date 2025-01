Kościelny sekret Renaty Dancewicz. Szokujące praktyki gwiazdy "Na Wspólnej"!

Słynny fotograf, Oliviero Toscani nie żyje. To on stworzył szokujące reklamy Benettona

Renata Dancewicz nie chce być częścią Kościoła katolickiego

Renata Dancewicz wielką karierę zaczęła robić jeszcze w poprzednim wieku. W latach 90. ludzie zachwycali się nie tylko jej aktorką grą, lecz także urodą. Tak zresztą jest do dziś. Renata Dancewicz znana jest także z tego, że nie owija w bawełnę. Szerokim echem odbił się wywiad, którego udzieliła serwisowi Plejada w 2022 roku. Aktorka wprost przyznała, że jest ateistką, a od Kościoła katolickiego chce trzymać się z daleka.

Ja, już jako mała dziewczynka, zrozumiałam, że nie wierzę w Boga i nie chcę być częścią Kościoła katolickiego. Zobaczyłam, jak niesprawiedliwie Kościół traktuje kobiety. One mają być służącymi i tyle. Na samym szczycie hierarchii są księża, którzy mają kontakt z Bogiem, później mężczyźni, a na samym końcu kobiety

- zdradziła gwiazda serialu "Na Wspólnej". Co ciekawe, Renata Dancewicz długo udawała, że chodzi do kościoła na msze. Wszystko z powodu babci.

Kościelny sekret Renaty Dancewicz

Aktorka miała z nią szczególną wieź. A że babcia była bardzo religijna, to Renata Dancewicz nie chciała jej denerwować swoją ateistyczną postawą. Stąd wziął się kościelny sekret gwiazdy "Na Wspólnej".

Ona do śmierci nie wiedziała, jaką naprawdę ma wnuczkę. Nigdy nie paliłam i nie przeklinałam przy niej. Umarła, kiedy miałam 36 lat, i do tego czasu, kiedy u niej byłam, wychodziłam w niedzielę "do kościoła". Szłam sobie do knajpki albo do parku. Po co babcię denerwować?

- tłumaczyła aktorka w rozmowie z "Twoim Stylem".

Renata Dancewicz - mimo upływu lat - zupełnie się nie starzeje. Półtora roku temu pokazaliśmy, jak wygląda jej twarz z bliska (tu prezentujemy galerię). W wywiadzie dla "Wysokich obcasów" wypowiedziała się na temat medycyny estetycznej. - Wszystko jest dla ludzi - zaznaczyła. Zwróciła jednak uwagę na pułapki. - Boję się jednak, że łatwo stracić z oczu punkt wyjściowy. Zmienia się rysy, to już nie jest to samo. I te kobiety, które mają napompowane poliki czy usta, jak glonojady, nie wyglądają młodo, wyglądają śmiesznie. Więc jakieś korekty, ostrzykiwania, jeśli to ma komuś poprawić samopoczucie, to dlaczego nie - mówiła Renata Dancewicz.

