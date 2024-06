Koszmarne stylizacje gwiazd na "wielkiej gali". Miller w obwarzanku, Richardson jak na grilla, a Wieniawa... Szkoda gadać

W Warszawie odbyła się wielka Gala Gwiazd Plejady 2024. I pomyśleć by można, że będzie to okazja, by podziwiać znane panie w pięknych sukienkach godnych czerwonego dywanu. Nic bardziej mylnego. Podczas gdy niektórzy nie postarali się w ogóle, inni postarali się za bardzo. I nie wiadomo, co gorsze. Wybraliśmy najgorsze stylizacje gwiazd podczas imprezy – od dresów Julii Wieniawy (25 l.) po gołą pupę Moniki Goździalskiej (44 l.).

Tak wystroiły się gwiazdy na galę Plejady. "Super Express" komentuje:

Julia Wieniawa - trudno uwierzyć, że ten dres był droższy od sukienki. Spodnie Miu Miu kosztowały 3,5 tys. zł

Monika Richardson - jak widać, jest gotowa na wakacyjnego grilla w ogrodzie przyjaciół

Monika Goździalska - nadal desperacko walczy o uwagę. Tym razem odsłoniła pupę

Maja Hyży - piosenkarka bez żadnego przeboju starała się zabłysnąć chociaż na ściance

Monika Miller - co to w ogóle ma być? Obwarzanek?!

Anna Popek - sukienka z grubej satyny wyglądała trochę tandetnie

Natalia Kukulska - o ile czerwony kostium był ciekawy, efekt popsuło czarne body

Bovska - oto przykład, że falban może jednak być za dużo

Zobaczcie zdjęcia wszystkich gwiazd w naszej galerii.