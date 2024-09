Antek Królikowski w lipcu w rozmowie z "Super Expressem" ogłosił radosną nowinę, że znów będzie ojcem. Ukochana aktora, prawniczka Izabela Banaś, jest w zaawansowanej ciąży. Para już nie może się doczekać przyjścia dziecka na świat.

Tak Antek Królikowski dba o Izabelę

Antek Królikowski i Izabela zostali ostatnio zauważeni na zakupach spożywczych w jednym z supermarketów. Razem wybierali zdrowe produkty, które będą służyły zarówno Izie, jak i dzidziusiowi. Na dłużej przystanęli więc przy stoisku z owocami i warzywami. Kupili m.in. truskawki i zgrzewkę wody, którą dźwigał Antek. Ukochanej nie pozwolił brać do rąk żadnych ciężkich produktów. Gdy opuszczali dyskont, okazało się, że pada deszcz. Więc Antek jeszcze w sklepie rozłożył duży parasol i tuż za progiem dyskontu, jak na prawdziwego dżentelmena przystało, trzymał go już nad głową partnerki.

Jakiej płci będzie drugie dziecko Antka Królikowskiego?

Od kilku dni w sieci trwają spekulacje na temat tego, jakiej płci będzie dziecko Antka Królikowskiego. W rozmowie z "Super Expressem" aktor rozwiewa wszelkie wątpliwości. Jak ujawnił, lada dzień urodzi się ich córeczka!

Nie miałem jakichś preferencji, bardziej skupiliśmy się na tym, żeby mała była zdrowa - mówi nam Antek. - Ale gdy usłyszeliśmy, że to dziewczynka, ucieszyłem się. Będzie świetnie - dodaje z szerokim uśmiechem i błyskiem w oku.

Antek Królikowski i Izabela Banaś są parą już od ponad dwóch lat. To przy niej aktor uspokoił się i dojrzał. Zamieszkali razem we Wrocławiu, gdzie Antek kręci wymagający, codzienny serial kryminalny "Uroczysko", który cieszy się dużą popularnością - na antenę trafił właśnie drugi sezon. I choć w pracy jest codziennie, gdy wraca do domu, nie odstępuje już ukochanej Izy na krok.

