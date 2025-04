"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i co sezon przyciąga przed ekrany miliony widzów. Program nie tylko dostarcza rozrywki, ale też pokazuje, jak trudną sztuką jest wcielanie się w innych artystów. 22. sezon produkcji zapowiada się niezwykle ciekawie – na scenie zobaczymy prawdziwe gwiazdy polskiego show-biznesu. Jednym z uczestników będzie Krystian Ochman, który przebojem zdobył serca Polaków w "The Voice of Poland" i odniósł sukces na Eurowizji. Jednak mimo imponującego doświadczenia wokalnego, Krystian przyznał, że udział w programie będzie dla niego wielką próbą.

Krystian Ochman w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

W rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, dlaczego zdecydował się na udział w programie. Okazuje się, że już wcześniej dostawał propozycje.

Moi współpracownicy mi to zaproponowali. Dostawałem propozycję już wcześniej. I to dwa razy. Odrzucałem ją z powodu przebierania się za kobiety. Jakoś to trochę mnie zniechęcało, ale w końcu stwierdziłem, że to jest nawet ekscytujące i zabawne. Wcielasz się w inne postaci, artystki, których słuchasz albo od lat, albo od niedawna. To ciekawe - mówi nam Krystian.

Ochman wyjawił nam też, jak jest atmosfera na planie programu Polsatu, a także czy czuć rywalizację.

Jestem zaskoczony pozytywnością wszystkich. Wszystko jest dobrze zorganizowane, wszyscy są uprzejmi, chcą dla nas, uczestników, jak najlepiej. (...) Według mnie to nie jest rywalizacja. Nikt nie odpada, występujemy we wszystkich odcinkach. Co tydzień mamy inny utwór. I ciężko będzie je porównywać. Wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie. Lubimy się i nie ma między nami konkurowania. Ale, nie oszukujmy się, artyści są wrażliwi, niektórzy mają duże ego. Nie mówię o uczestnikach programu, lecz ogólnie. Ja podchodzę do tego typu spraw pozytywnie - wyjawił Ochman.

Krystian Ochman jako profesjonalny wokalista ma z pewnością znacznie większe szanse na wygraną show niż inni uczestnicy. Mówi nam, jak sam do tego podchodzi.

Nie, bo w utworach, które wykonujemy, wszystko się łączy. Poza wokalem liczy się też charakteryzacja, ruch i to, czy zbliżamy się do postaci. Poza tym wątpię, żeby ktokolwiek myślał już teraz o jakiejś wygranej. Zależy nam, żeby dobrze wypaść przed widownią - przyznał nam Krystian.

Krystian Ochman ocenił umiejętności Justyny Steczkowskiej na Eurowizji

W trakcie wywiadu zapytaliśmy się też Krystiana o to, co sądzi na temat udziału Justyny Steczkowskiej na Eurowizji.

Słuchałem jej utworu i dla mnie ta piosenka bardzo pasuje na Eurowizję. Nie do końca jest w moim guście, ale oczywiście Steczkowska jest wielką, piękną damą. Bardzo utalentowaną, a piosenka pokazuje jej umiejętności. Wydaje mi się, że naprawdę da sobie tam radę - zachwycał się artysta.

Dodał też, że według niego Justyna jest bardziej w formie, niż kiedy startowała w Eurowizji pierwszy raz.

A nie widziałaś, jak ona wygląda? Ona jest bardziej w formie niż wtedy! - mówi nam Ochman.

Czy on sam planuje kiedyś wrócić na Eurowizję. Okazuje się, że nie ma tego w planach.

Raczej nie. Może kiedyś się to zmieni, ale doświadczyłem tego, widziałam, co dzieje się czasami za kulisami. I dla mnie to jest jednorazowe doświadczenie. A też szczerze - nie będę kłamał - Eurowizja zmienia się w coraz większe show, a to chyba nie dla mnie. Są momenty na lekkie śpiewanie, ale w refrenie musi być taniec i boom - iskry, bit, umcyk, umcyk, umcyk... Musi być coś, co buzuje. Jest ogromna różnica pomiędzy tym, jak wygląda konkurs dziś, a jak wyglądał kiedyś, kiedy pani Górniak tam występowała. Fajnie byłoby to jakoś wymieszać - mówi nam Krystian.

Zapytany o rady dla Justyny Steczkowskiej przyznaje, że gwiazda ich nie potrzebuje i poradzi sobie znakomicie.

Ja nie mam rad dla Justyny. Justyna da sobie radę. Naprawdę, jest wspaniała - zachwyca się dalej Krystian.

Już na jesieni emisję będzie mieć program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w której Ochman bierze udział czy planuje udział w innych show Polsatu, np. "Taniec z Gwiazdami"?

Nie, nie, nie. Lubię tańczyć, tylko bardziej po swojemu (śmiech). Ja zawsze miałem problem z ustalonymi ruchami, a żeby naprawdę sobie na to pozwolić i tak, aby spoko poszło, muszę być też w lepszej formie fizycznej - powiedział nam Krystian Ochman.

Rozmawiała Julita Buczek

