Krystian Ochman wyraźnie przytył. Twierdzi, że kilogramów nabrał przez babcię

Krystian Ochman dał się poznać szerokiej publiczności dzięki udziałowi i zwycięstwu w programie "The Voice of Poland". Po tym sukcesie szybko przyszły kolejne. Muzyk reprezentował Polskę na Eurowizji, gdzie zajął całkiem niezłe 12. miejsce. Prezentowana tam piosenka stała się w Polsce prawdziwym hitem. Kilka dni temu premierę miał najnowszy teledysk artysty. Piosenka "8balls" spotkała się z pozytywnym odbiorem fanów, a Krystian w ramach promocji singla pojawił się w talk show Kuby Wojewódzkiego.

Wojewódzki: "Wyglądasz na trzy razy większego niż na zdjęciach". Ochman odpowiedział ze spokojem i dystansem

Rozmowa przebiegała bez specjalnych zgrzytów, ale trzeb przyznać, z było tak dzięki dystansowi i sporemu poczuciu humoru, jaki zaprezentował Ochman. Prowadzący, który nie ma zwyczaju gryźć się w język, bezpardonowo wytknął gościowi zmiany w jego wyglądzie, a dokładniej dodatkowe kilogramy. Nie było to z jego strony specjalnie grzeczne posunięcie. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że jego wypowiedź zasługuje na miano fat shamingu.

Ochman jednak nie dał się sprowokować. Odpowiedział ze spokojem i uśmiechem, że to zasługa babci, która go świetnie karmi. Zażartował również, że specjalnie wybrał na spotkanie ciemne ubrana, by nie wyglądać grubo przed kamerą. Kolejne przytyki Wojewódzkiego kwitował żartami i w końcu rozmowa zeszła na inne tory, również muzyczne - panowie rozmawiali m.in o szansach Blanki na tegorocznej Eurowizji.

