Kryzys w piątym małżeństwie Michała Wiśniewskiego? "Nie chcę ani szóstej żony, ani rozłąki z dziećmi"

Michał Wiśniewski trafi do więzienia?

Michał Wiśniewski (51 l.) ma poważne problemy. W październiku ubiegłego roku został skazany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Północ na półtora roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 80 tys. złotych za zawyżenie swoich dochodów i wyłudzenie pożyczki w kwocie 2,8 mln złotych w SKOk Wołomin. Wyrok był jednak nieprawomocny. Lider Ich Troje zapewnia, że jest niewinny i odwołał się od wyroku. Mecenas artysty jest jednak przekonany, że apelacja przyniesie zamierzony efekt i muzyk nie trafi do więzienia.

"Ostatnie dwa lata są stresujące. Różnimy się z panem prokuratorem w oglądzie tej sprawy. Ja się czuję niewinny, a on żąda 1,5 roku więzienia. To wiąże się ze strachem, ale nie przed więzieniem czy karą, a przed niesprawiedliwością. Sprawa jest sprzed 17 lat... Więc czuję się trochę jak Kiszczak" - mówił muzyk w rozmowie z "Super Expressem".

Kryzys w małżeństwie Michała Wiśniewskiego?

W tych trudnych miesiącach Michał Wiśniewski może liczyć na wsparcie najbliższych. Pola Wiśniewska po tym, gdy zapadł wyrok skazujący jej męża, zamieściła na Instagramie wymowne niezwykle wzruszające zdjęcie. Na fotografii widzimy splecione ręce małżonków. Jednak cała ta sytuacja jest niezwykle stresująca. W najnowszym wywiadzie piosenkarz stwierdził, że wyrok "już zapadł".

"Mam 52 lata i znam w palestrze wiele osób. Dlatego wiem, że ten wyrok już jest. Naturalnie, że bronię się, gdy ktoś mnie atakuje, ale przed tym nie ma obrony (…). To, że wyrok jest nieprawomocny nie ma znaczenia, bo ja już zostałem skazany przez wszystkich dookoła. Tego mi już nic nie zwróci" - powiedział w programie "Konfrontacja" Sylwestra Latkowskiego.

Michał Wiśniewski nie ukrywa, że obawia się również o swoje małżeństwo: "Najbardziej z tego wszystkiego boje się, czy zostanie ze mną żona i jak przeżyją to dzieci. Ale ani razu nie wyciągnąłem karty rodziny w sądzie. Tak, boję się… Nie chcę ani szóstej żony, ani rozłąki z dziećmi". Razem z Polą doczekali się dwójki dzieci - 3-letniego Falco i rocznego Noëla.

Gwiazdor już wcześniej nie ukrywał, że nie wszystko układa się w ich związku idealnie. "Nie ma małżeństwa, które byłoby idealne. No halo, mówi ci to specjalista" - stwierdził w rozmowie z Pomponikiem. Dodał przy tym, że mają za swoją kilka kryzysów, z którymi udali się do specjalisty: "Były kryzysy. Zawsze są kryzysy. Poszliśmy do specjalistów, żeby zrozumieć pewne rzeczy".

