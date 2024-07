Reaktywacja zespołu Perfect jest faktem. Jednak w składzie zabraknie uwielbianego wokalisty, który wyśpiewał znaczące hity grupy, Grzegorza Markowskiego. Ze względu na inny skład i po to, by nie wprowadzać fanów w błąd, nowy band będzie występował pod nową nazwą - Perfect Gold. Zdania wielbicieli co do powrotu Perfectu zapewne są podzielone. Zespół ma bogatą historię i dorobek artystyczny, ale bez Markowskiego to po prostu nie będzie to samo. Piosenkarz był głosem grupy od 1977 r. i to na tyle charakterystycznym, że trudno o godne zastępstwo.

Cugowski o zespole Perfect. Nie gryzł się w język

Na temat reaktywacji wypowiadają się nie tylko fani, ale i inni muzycy. Krzysztof Cugowski skomentował sprawę, nie owijając w bawełnę. Przypomniał, że inne zespoły mają podobne zabiegi za sobą.

- Reaktywowanie Budki Suflera to był fatalny pomysł, ale po kraju jeździ przecież zespół Czerwone Gitary, gdzie z oryginalnego składu gra tak naprawdę jeden członek zespołu - stwierdził w rozmowie z ShowNews. I dodał: - Jeżdżą dwie grupy De Mono i dwa zespoły Kombi. To nie jest polski wymysł, bo zapraszane jest też na koncerty Boney M.

Głośno powiedział to, o czym wszyscy myślą - że powroty zespołów grających stare, dobre hity, ale w mocno zmienionym składzie to nic innego jak próba wzbogacenia się.

- Ludzie chcą zarabiać jakieś pieniądze, wykorzystują prawa do nazwy i to jest słabe i przykre. Zespół Perfect bez Grzesia Markowskiego to dla mnie dziwne trochę - podsumował.

Markowski ani myśli wracać do Perfectu i na scenę

Grzegorz Markowski był namawiany do powrotu na scenę, ale uparcie odmawia. Wokalista ma 70 lat, we wrześniu skończy 71. Z przemysłu muzycznego wycofał się w 2020 r. ze względu na problemy ze zdrowiem. Działalność swoich kolegów występujących pod szyldem Perfect Gold miał skomentować słowami "życzę im powodzenia i trzymam za nich kciuki", co przekazała jego menadżerka.

