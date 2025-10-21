Krzysztof Czeczot z ręką na temblaku niemal miesiąc po wypadku samochodowym. Tak pokazał się na Telekamerach!

Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca we wrześniu mieli wypadek samochodowy. Doszło do niego w Niechanowie w Wielkopolsce, gdy samochód, którym podróżowała aktorska para, zderzył się z innym pojazdem. Krzysztof Czeczot nie wyszedł ze stłuczki bez szwanku - doznał złamania ręki.
Pasażerka samochodu, Karolina Gorczyca, miała więcej szczęścia i nie odniosła obrażeń. Z powodu wypadku odwołano zaplanowany na ten wieczór spektakl z udziałem Czeczota i jego partnerki w Gnieźnie.
Blisko miesiąc później i Krzysztof, i Karolina pokazali się na rozdaniu Telekamer 2025. Aktor wciąż musi nosić temblak!
Czeczot z Gorczycą na Telekamerach. Ominęli czerwony dywan
Aktorska para nie odmówiła sobie udziału w corocznej gali rozdania nagród Telekamery. Jednak ominęła czerwony dywan i w eleganckich strojach zasiadła na swoich miejscach. Gorczyca i Czeczot siedzieli tuż obok Bartosza Gelnera. Cała trójka z uwagą śledziła to, co działo się na scenie. Nie dało się nie zauważyć, że aktor miał unieruchomione palce dłoni i rękę, którą miesiąc wcześniej złamał w wypadku.
Wydarzenie poprowadzili Agnieszka Hyży i Błażej Stencel, a statuetki przyznano w takich kategoriach:
- Aktor - Adam Woronowicz
- Aktorka - Vanessa Aleksander
- Serial - "Szpital świętej Anny"
- Juror - Stefano Terrazzino
- Komentator/Dziennikarz sportowy - Aldona Marciniak
- Format rozrywkowy - "Awantura o kasę"
- Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show - Krzysztof Ibisz
- Olśnienie "Tele Tygodnia" - Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski
- Specjalna Tele Kamera z okazji 25-lecia serialu "M jak miłość"
Wypadek Czeczota i jego partnerki. Co się stało?
Zderzyły się citroen z mercedesem. W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał kierujący mercedesem. Został on przetransportowany do szpitala w Gnieźnie. Podróżował on z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Również kierująca citroenem nie odniosła obrażeń - mówiła aspirant sztabowy Anna Osińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, w TVN24.
Wypadek nie był winą aktora.
Kierująca pojazdem osobowym marki citroen nie ustąpiła pierwszeństwa i wyjechała z podporządkowanej, uderzając tym samym w samochód marki Mercedes - wyjaśniła młodsza kapitan Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
Czeczot po stłuczce, napisał w sieci ważną przestrogę: "Zapinaj pasy. Zawsze. Nam pomogły".
