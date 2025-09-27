Krzysztof Czeczot zabrał głos po wypadku. Ma do fanów ważną prośbę

Krzysztof Czeczot zabrał głos po wypadku, któremu uległ w piątek, 26 września. Aktor jechał razem z Karoliną Gorczycą na spektakl w Gnieźnie. Niestety aktorska para nie dotarła na występ, który finalnie został odwołany, a Czeczot z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Teraz opublikował post w mediach społecznościowych, w którym zaapelował do swoich obserwatorów.

Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca mieli wypadek

Do dramatycznego wypadku doszło w piątek, 26 września  o godzinie 15:40 w miejscowości Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim. W auto, którym jechała Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot uderzył inny samochód. W efekcie aktor trafił do szpitala ze złamaną ręką. Jego partnerka nie doznała obrażeń.

Zderzyły się tam citroen z mercedesem. W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał kierujący mercedesem. Został on przetransportowany do szpitala w Gnieźnie. Podróżował on z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Również kierująca citroenem nie odniosła obrażeń

- poinformowała aspirant sztabowy Anna Osińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, w TVN24. Jak doszło do wypadku?

Kierująca pojazdem osobowym marki citroen nie ustąpiła pierwszeństwa i wyjechała z podporządkowanej, uderzając tym samym w samochód marki Mercedes

- wyjaśniła młodsza kapitan Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Aktorzy jechali do Gniezna, by zagrać tam spektakl "Optymiści - czyli nasi w Egipcie". Niestety przedstawienie zostało odwołane. Organizatorzy poinformowali, że najważniejsze jest obecnie zdrowie poszkodowanych artystów. 

Czeczot opublikował poruszający wpis w sieci. Apeluje do swoich fanów

Teraz niecałą dobę po wypadku Krzysztof Czeczot odezwał się do swoich fanów. W mediach społecznościowych opublikował wpis, w którym zaapelował do obserwatorów i tym samym poruszył bardzo ważną kwestię. Na profilu na Instagramie opublikował swoje zdjęcie i załączył do niego nawiązujący do zdarzenia opis.

Zapinaj pasy. Zawsze. Nam pomogły

- zaapelował do fanów, oznaczając Gorczycę. Pod postem znalazło się wiele komentarzy od fanów ze słowami wsparcia dla pary.

  • "Zdrówka dla Was"
  • "Dobrze, że nic poważniejszego !!!! Zdrówka Panie Krzysiu!"
  • "Krzysiu wracaj szybko do zdrowia. Uściski dla Karoli"
  • "Szybkiego powrotu do pełnej sprawności! Całe szczęście, że nic bardziej poważnego Państwu się nie stało. I nieustannie czekamy na drugą część Egiptu - pamiętamy obietnicę."

- piszą obserwatorzy.

