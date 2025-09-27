Krzysztof Czeczot zabrał głos po wypadku. Ma do fanów ważną prośbę

Znani aktorzy, Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot, uczestniczyli w poważnym wypadku samochodowym w miejscowości Niechanowo.

W wyniku zderzenia, Krzysztof Czeczot trafił do szpitala ze złamaną ręką, a ich spektakl został odwołany.

Aktor zaapelował do fanów o zawsze zapinanie pasów bezpieczeństwa, podkreślając ich kluczową rolę w ochronie życia.

Sprawdź, co dokładnie wydarzyło się na drodze i jakie były okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia.

Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca mieli wypadek

Do dramatycznego wypadku doszło w piątek, 26 września o godzinie 15:40 w miejscowości Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim. W auto, którym jechała Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot uderzył inny samochód. W efekcie aktor trafił do szpitala ze złamaną ręką. Jego partnerka nie doznała obrażeń.

Zderzyły się tam citroen z mercedesem. W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał kierujący mercedesem. Został on przetransportowany do szpitala w Gnieźnie. Podróżował on z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Również kierująca citroenem nie odniosła obrażeń

- poinformowała aspirant sztabowy Anna Osińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, w TVN24. Jak doszło do wypadku?

Kierująca pojazdem osobowym marki citroen nie ustąpiła pierwszeństwa i wyjechała z podporządkowanej, uderzając tym samym w samochód marki Mercedes

- wyjaśniła młodsza kapitan Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Aktorzy jechali do Gniezna, by zagrać tam spektakl "Optymiści - czyli nasi w Egipcie". Niestety przedstawienie zostało odwołane. Organizatorzy poinformowali, że najważniejsze jest obecnie zdrowie poszkodowanych artystów.

Czeczot opublikował poruszający wpis w sieci. Apeluje do swoich fanów

Teraz niecałą dobę po wypadku Krzysztof Czeczot odezwał się do swoich fanów. W mediach społecznościowych opublikował wpis, w którym zaapelował do obserwatorów i tym samym poruszył bardzo ważną kwestię. Na profilu na Instagramie opublikował swoje zdjęcie i załączył do niego nawiązujący do zdarzenia opis.

Zapinaj pasy. Zawsze. Nam pomogły

- zaapelował do fanów, oznaczając Gorczycę. Pod postem znalazło się wiele komentarzy od fanów ze słowami wsparcia dla pary.

"Zdrówka dla Was"

"Dobrze, że nic poważniejszego !!!! Zdrówka Panie Krzysiu!"

"Krzysiu wracaj szybko do zdrowia. Uściski dla Karoli"

"Szybkiego powrotu do pełnej sprawności! Całe szczęście, że nic bardziej poważnego Państwu się nie stało. I nieustannie czekamy na drugą część Egiptu - pamiętamy obietnicę."

- piszą obserwatorzy.