Krzysztof Czeczot zabrał głos po wypadku. Ma do fanów ważną prośbę

- Znani aktorzy, Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot, uczestniczyli w poważnym wypadku samochodowym w miejscowości Niechanowo.
- W wyniku zderzenia, Krzysztof Czeczot trafił do szpitala ze złamaną ręką, a ich spektakl został odwołany.
- Aktor zaapelował do fanów o zawsze zapinanie pasów bezpieczeństwa, podkreślając ich kluczową rolę w ochronie życia.
- Sprawdź, co dokładnie wydarzyło się na drodze i jakie były okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia.
Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca mieli wypadek
Do dramatycznego wypadku doszło w piątek, 26 września o godzinie 15:40 w miejscowości Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim. W auto, którym jechała Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot uderzył inny samochód. W efekcie aktor trafił do szpitala ze złamaną ręką. Jego partnerka nie doznała obrażeń.
Zderzyły się tam citroen z mercedesem. W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał kierujący mercedesem. Został on przetransportowany do szpitala w Gnieźnie. Podróżował on z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Również kierująca citroenem nie odniosła obrażeń
- poinformowała aspirant sztabowy Anna Osińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, w TVN24. Jak doszło do wypadku?
Kierująca pojazdem osobowym marki citroen nie ustąpiła pierwszeństwa i wyjechała z podporządkowanej, uderzając tym samym w samochód marki Mercedes
- wyjaśniła młodsza kapitan Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
Aktorzy jechali do Gniezna, by zagrać tam spektakl "Optymiści - czyli nasi w Egipcie". Niestety przedstawienie zostało odwołane. Organizatorzy poinformowali, że najważniejsze jest obecnie zdrowie poszkodowanych artystów.
Czeczot opublikował poruszający wpis w sieci. Apeluje do swoich fanów
Teraz niecałą dobę po wypadku Krzysztof Czeczot odezwał się do swoich fanów. W mediach społecznościowych opublikował wpis, w którym zaapelował do obserwatorów i tym samym poruszył bardzo ważną kwestię. Na profilu na Instagramie opublikował swoje zdjęcie i załączył do niego nawiązujący do zdarzenia opis.
Zapinaj pasy. Zawsze. Nam pomogły
- zaapelował do fanów, oznaczając Gorczycę. Pod postem znalazło się wiele komentarzy od fanów ze słowami wsparcia dla pary.
- "Zdrówka dla Was"
- "Dobrze, że nic poważniejszego !!!! Zdrówka Panie Krzysiu!"
- "Krzysiu wracaj szybko do zdrowia. Uściski dla Karoli"
- "Szybkiego powrotu do pełnej sprawności! Całe szczęście, że nic bardziej poważnego Państwu się nie stało. I nieustannie czekamy na drugą część Egiptu - pamiętamy obietnicę."
- piszą obserwatorzy.