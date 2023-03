Krzysztof Ibisz o swoim niespełnionym marzeniu. Dotyczy to jego rodziny! [wideo]

Krzysztof Ibisz jest szczęśliwym ojcem trzech synów. Jakiś czas temu wyznał, że marzy jeszcze o córeczce, a z drugiej strony twierdzi, że nie planuje więcej dzieci. Jest dumny, że dobrze wychował synów z poprzednich związków. Starsi bracia - Maksymilian i Vincent chętnie odwiedzają małego Borysa, którego wręcz uwielbiają i nieustannie rozpieszczają. - Chłopcy się znają. Już zaczęło się budowanie relacji. On się do nich uśmiecha, a oni go noszą na rękach - cieszy się Krzysztof, który wyznał, że marzy jeszcze o córeczce, ale przypuszcza, że to marzenie może nigdy się nie spełnić. - Nic nie planuję i prawdopodobnie nie będziemy mieli więcej dzieci, natomiast w każdym z nas jest takie marzenie i każdy mężczyzna, który ma samych synów, czy kobieta, która ma same córki myśli, że fajnie byłoby mieć jeszcze dziecko płci przeciwnej, więc takie marzenie jest, co nie znaczy, że to ma się spełnić… Ale marzenie jest - uśmiecha się prezenter.

Więcej w naszej rozmowie wideo!

Krzysztof Ibisz o urokach dojrzałego ojcostwa. Będzie miał jeszcze córeczkę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.