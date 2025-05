Książę PRL-u, który nie pasował do świata show-biznesu. Dziś aktor-ikona żyje w cieniu

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych amantów polskiego kina lat 70. i 80. Dziś, 21 maja 2025 roku, Leszek Teleszyński obchodzi 78. urodziny. Choć na ekranie już się nie pojawia, to jego historia wciąż fascynuje. Twarz Teleszyńskiego znała cała Polska. Role w „Trędowatej” i „Potopie” zrobiły z niego legendę. Kobiety go kochały, reżyserzy uwielbiali. A on… wycofał się. Dlaczego zniknął?