Księżniczka Maria wyszła za mąż. To potomkini króla Jana III Sobieskiego!

Księżniczka Maria Teresita to córka Aleksandra Prinza von Sachsen Herzog zu Sachsena (70 l.), księcia sasko-gessapskiego, pretendenta do tronu Saksonii używającego tytułów margrabiego Miśni i księcia Saksonii. Jej matką jest Gizela Wittelsbach (59 l.), księżniczka bawarska. To właśnie ona jest potomkinią Jana III Sobieskiego. Jej sześć razy pradziadkiem był Karol VII Bawarski, cesarz rzymski w latach 1742–1745, a pradziadkiem Ludwik III, który był ostatnim królem Bawarii (1913–1918). 8 i 9 razy pradziadkowie Marii Teresiny zasiadali także na polskim tronie. Byli to August III i jego ojciec August II "Mocny". Jeśli chodzi o rodzinę od strony ojca, to jej pradziadek Fryderyk August III Wettyn, był ostatnim królem Saksonii. Jej przodkiem był także Piotr I "Portugalski", cesarz Brazylii.

Ślub i wesele potomkini Jana III Sobieskiego

Księżniczka Maria Teresita na co dzień mieszka w Meksyku. Jedna w porozumieniu z rodziną postanowiła wziąć ślub w rodzinnych stronach swoich przodków. Para młoda pod katedrę podjechała rolls-roycem. Na przyjęciu weselnym bawiło się 450 gości. Nowożeńcy jeszcze przed ślubem umieścili w internecie listę wymarzonych prezentów. Jednym z nich miała być wycieczka na Islandię za 8 tys. euro. ikt im jednak tego nie ufundował. Wśród prezentów ślubnych znalazł się natomiast zestaw sztućców do grilla za 30 euro.

#NEW Congratulations to Princess Maria Teresita of Saxony and Count Beryl de Saporta who got married yesterday in Dresden! 🇩🇪 The bride wore a stunning diamond, aquamarine and pearl tiara 👑 She is the first Saxon Princess to marry in the Hofkirche in Dresden in 127 years pic.twitter.com/CU4mtsLCiM— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) September 24, 2023

