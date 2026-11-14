Kto dziś odpadł z "The Voice of Poland"? Widzowie i trenerzy podejmują trudne decyzje

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Pierwsze emocje na żywo! W 17. edycji "The Voice of Poland" dziś poznamy 12 szczęśliwców, którym przyjdzie wystąpić w ćwierćfinale za tydzień. Niestety, dla 4 osób przygoda z programem dobiega właśnie końca. Poniżej prezentujemy wyniki.
"The Voice of Poland" 17 - ruszyły odcinki na żywo
W tym etapie 16 uczestników programu ma tylko jedną szansę, by swoim występem przekonać do siebie zarówno widzów przed telewizorami, jak i swojego trenera. W każdej drużynie dwie osoby z największą liczbą głosów od publiczności przechodzą do kolejnego, ćwierćfinałowego odcinka na żywo. Spośród dwóch pozostałych - trudnego wyboru musi już dokonać wyłącznie trener.
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Wyniki aktualizujemy na bieżąco
Drużyna Michała Szpaka
- Amelia Mitoraj - 34% głosów
- Iga Posta - 28% głosów
- Kuba Adamus - wybrany przez Michała
- Beniamin Nowakowski - odpadł
Drużyna Kuby Badacha
- Kinga Wylęgły - 41% głosów
- Sandra Rusin - 28% głosów
- Karolina Łopuch - wybrana przez Kubę
- Dominika Siwek - odpadła
Comeback Stage
- Ula Kozielska awansowała do półfinału za sprawą głosów internautów.
- Z programu odpadły Pola Deptuła, Julia Szarek i Kamila Kiecoń.
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Drużyna Tomsona i Barona
- Kacper Bator
- Asia AZZJA Mądry
- Anna Nguyen
- Zosia Kosińska
Drużyna Edyty Bartosiewicz
- Pamela Matyska
- Roksana Walczak
- Amelia Wróblewska
- Jarosław Weber