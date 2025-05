Celebrytka chwali się relacją z Kubą Badachem! Ola Kwaśniewska musi zobaczyć te zdjęcia

Kuba Badach i Ola Kwaśniewska ostatnio mieli wielkie powody do radości. Tym razem sprawa dotyczyła ich życia artystycznego. Muzyk i córka byłego prezydenta RP razem stworzyli utwór "Coś w tej porze dnia", który szybko podbił listy przebojów. Kawałek skomponował Kuba Badach, a słowa napisała Ola Kwaśniewska. Zresztą to nie pierwszy raz, gdy małżeński duet razem pracuje. Ich zawodowa współpraca zaczęła się niedługo ślubie - od wydanej w 2017 roku płyty "Oldschool". Można powiedzieć, że córka Aleksandra Kwaśniewskiego wówczas "uratowała skórę" mężowi. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Ola właściwie wtedy uratowała mi sytuację, ponieważ brakowało mi kilku tekstów na ten album. I Ola mówi: "słuchaj, może ja spróbuję coś napisać". Napisała tekst do "Wall of Kindness". Jak położyła mi ten tekst na biurku, to po prostu popłakałem się, jak to przeczytałem. To jest piękna historia. Taki list ojca do nowonarodzonego dziecka