Kuba Wojewódzki lansuje się w aucie za 700 tysięcy złotych! Mamy zdjęcia

Kuba kocha drogie samochody

Kuba Wojewódzki od lat nie ukrywa swojej słabości do luksusowych samochodów. Znany dziennikarz i prezenter telewizyjny jest prawdziwym pasjonatem motoryzacji, a szczególnym zainteresowaniem darzy najdroższe i najbardziej prestiżowe modele. Na przestrzeni lat wielokrotnie chwalił się imponującymi samochodami, wśród których znalazły się prawdziwe motoryzacyjne perełki. Ferrari, Lamborghini, Porsche czy Bentley to tylko niektóre z marek, które pojawiały się w jego garażu lub były przez niego testowane. Wygląda na to, że Wojewódzki nie zamierza ograniczać się do przeciętnych czterech kółek.

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Prowadził auto za 700 tysięcy

Zamiłowanie Kuby Wojewódzkiego do luksusowych samochodów najwyraźniej nie słabnie. Dziennikarz został przyłapany przez fotoreporterów za kierownicą kolejnego wyjątkowego auta, na które pozwolić sobie mogą jedynie najzamożniejsi. Tym razem jego wybór padł na McLarena, którego wartość szacowana jest na około 700 tysięcy złotych! Uwagę przechodniów z pewnością przyciągał rzucający się w oczy, zielony model brytyjskiej marki. Wojewódzki nie podróżował jednak sam. Na zdjęciach można dostrzec również operatora kamery, który towarzyszył gwiazdorowi i prawdopodobnie przygotowywał materiał przeznaczony do publikacji w mediach społecznościowych. Nie jest tajemnicą, że Kuba współpracuje z McLarenem, dlatego jego obecność za kierownicą tak ekskluzywnego pojazdu nie powinna nikogo dziwić.

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