Kuba Wojewódzki to samozwańczy król TVN-u, który od lat prowadzi program o tej samej nazwie, co jego imię i nazwisko. Talk show ogląda mnóstwo osób, a Wojewódzki co odcinek zaprasza zazwyczaj 2-3 gości, z którymi rozmawiamy o planach zawodowych i prywatnych. Kuba słynie z ciętego i dość kontrowersyjnego poczucia humoru, a teraz wrzucił do mediów społecznościowych zdjęcie, które rozgrzało fanów do czerwoności. Czyżby szykował się do wystąpienia na Fame MMA?! Jest już gotowy do walki w klatce, ma nawet strój i rękawice. Opis może świadczyć o tym, że czeka nas mocna zapowiedź, ale dziennikarzowi zdarzało się w przeszłości podpuszczać media, więc nie wiadomo, czy faktycznie zawalczy na ringu. Poniżej szczegóły.

Kuba Wojewódzki na Fame MMA?! Jest już gotowy do walki w klatce. Mocna zapowiedź!

Kuba Wojewódzki wrzucił na Instagrama zdjęcie, na którym ubrany jest w strój Fame MMA, ma także rękawice. Dodał krótki opis.

"7 marca 2023", napisał Kuba Wojewódzki, sugerując, że ta data może mieć coś wspólnego z jego ewentualną walką. Boxdel, związany z federacją freak-fightów, skomentował to zdjęcie, jeszcze bardziej podjudzając plotki.

Czy dziennikarz faktycznie zawalczy w Fame MMA? Kto miałby być jego przeciwnikiem? Szczegóły nie są znane. Niewykluczone też, że Wojewódzki po prostu stroi sobie żarty. Zdarzało mu się bowiem w przeszłości nabierać media na niektóre doniesienia na swój temat. Czy i tak będzie tym razem? Czas pokaże. Tym bardziej, że - jak wskazują fani - Wojtek Gola, związany z Fame MMA, miał być gościem w jego programie. Cóż... Poniżej zobaczycie, jak Wojewódzki prezentuje się w stroju na Fame MMA.

Sonda Wyobrażasz sobie Kubę Wojewódzkiego walczącego na Fame MMA? Tak Nie