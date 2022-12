Kuba Wojewódzki oświadczył się Annie Markowskiej?! "Bóg się rodzi, moc truchleje, to i ja mogę zrobić coś nowego"

Kuba Wojewódzki zaręczył się z Anną Markowską? Fani mają wątpliwości. "Tym razem nie dam się nabrać"

Kuba Wojewódzki i Anna Markowska długo ukrywali swój związek. Trudno się dziwić - wieści o tym, że samozwańczy "Król TVN" spotyka się z uczestniczką "Top Model", wzbudziły niemałe zainteresowanie fanów oraz mediów. Tradycyjnie nie zabrakło cennych uwag dla pary, jak i "życzliwych" komentarzy. Dziennikarz nie od dziś jednak potrafi obrócić takie sytuacje na swoją korzyść, często żartując z obserwatorów. Tak było, kiedy twierdził, że kończy swój show, a także, że oczekuje narodzin dziecka. Teraz ponownie zamieścił zdjęcie, które wywołało burzę wśród ciekawskich!

Na Instagramie Kuby Wojewódzkiego pojawiło się zdjęcie pudełeczka znanej marki biżuteryjnej. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę liczne współprace reklamowe prezentera, jednak fotografii nie opatrzono podpisem sugerującym, że jest to post sponsorowany, czego obecnie wymaga polskie prawo. Obserwatorzy momentalnie zwrócili uwagę za to na hasztag "engagement", jaki Wojewódzki dodał do zdjęcia.

Obiecałem że prezent będzie tak wielki jak choinka … 🎄🎅🏻🎁 - figlarnie podpisał zdjęcie prowadzący "Kuba Wojewódzki Show". Czy to oznacza, że to już ostatnie święta Anny Markowskiej jako panny? Zdania wśród fanów były jak zwykle podzielone.

Engagement oznacza również zaangażowanie - tak np można to interpretować jako sprawdzian zaangażowania publiczności i mediów w „dopisywanie” znaczenia do torebki marki Cartier w połączeniu z pewnym hasztagiem 😉 - przytomnie zauważyła jedna z fanek.

Znowu jakaś świąteczna ‚imba’ w Pana wydaniu, ale tym razem nie dam się nabrać 😂🤪 - żartobliwie komentowała inna.

Byli jednak i tacy, którzy wierzyli, że Kuba Wojewódzki trafił w końcu na "tę jedyną".

Kuba się żeni 🙈 świat oszalał - pisała jedna z zadziwionych wielbicielek dziennikarza. O dziwo doczekała się odpowiedzi od samego zainteresowanego!

Bóg się rodzi. Moc truchleje. To i ja mogę zrobić coś nowego … 🙌 - pisał Kuba Wojewódzki, przy którego komentarzu widnieje już kilkaset polubień. Cóż, bierzemy więc poprawkę na to, że może to być kolejna kpina z fanów, jeśli to jednak prawda, serdecznie gratulujemy i życzymy szczęścia!

A co na to całe zamieszanie Anna Markowska? Modelkę ostatnio pytano o potencjalne zaręczyny z Wojewódzkim. Odpowiedziała enigmatycznie, że ona oświadczać się nie będzie, więc to pytanie nie do niej. Podobnie stanowczo ucięła najnowsze plotki o planach wspólnego zamieszkania z prezenterem zaznaczając, że tego typu kwestie wolałaby zachować dla siebie. Dziś z kolei milczy jak zaklęta! To może być dobra strategia. A jak Wy myślicie, będzie ślub?

Niezależnie od tego, gdzie Kuba Wojewódzki planuje spędzić świąteczny czas, wszędzie może podjechać swoim bajecznym Lamborghini.

