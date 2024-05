Kubicka pokazała jak naprawdę wygląda jej brzuch po ciąży! Koniec z fałszem?

Kubicka pokazuje ciało po ciąży. Taka jest prawda

Sandra Kubicka od kilkunastu dni jest szczęśliwą mamą Leosia, który bardzo się na świat spieszył. Młodzi rodzice przeżyli traumę, kiedy pędzili do szpitala, niepewni co się stanie z ich maleństwem. Mały synek Kubickiej i Alka Barona urodził się przez cesarskie cięcie i przez wiele dni musiał przebywać pod specjalną aparaturą, ułatwiającą mu m.in. oddychanie. Gwiazda w pewnym momencie zdecydowała się na szczere wyznanie, jak wyglądały te chwile strachu. Teraz odważnie pokazuje światu, jak wygląda jej piękne ciało po ciąży i porodzie!

Kubicka zdecydowała się opublikować na swoim profilu na Instagramie serię zdjęć, które niczego nie ukrywają, a wręcz przeciwnie, pokazują światu całą prawdę o stanie jej ciała. To prawda, że gwiazda jest szczuplutka, jak przed porodem, aczkolwiek to nie efekt jej diety, czy niemożliwych do wykonania w połogu ćwiczeń. Kubicka już dawała znać fanom, że jej figura to efekt upiornego stresu i lęku o zdrowie Leosia.

Odważna gwiazda w końcu pokazała wszystkim, że jej brzuch to nie płaska "deska" bez śladu ciąży. Po cesarskim cięciu Sandra ma rany, które chronione są opatrunkiem. Po tym wszystkim na jej ciele na zawsze zostanie też blizna.

Kubicka zamieściłą na swoim profilu na Instagramie serię zdjęć z godzin i dni po porodzie i opisała je dokładnie.

1: 10 godzin po porodzie2 : dwa dni po porodzie3 : sześć dni po porodzie4 : siedem dni po porodzie5 : dziewięć dni po porodzie

Nie mam doświadczenia w tym zakresie bo to moja pierwsza ciąża ale czuję że bycie aktywną fizycznie i masa treningów przed ciążą bardzo pomogły w rekonwalescencji. Nie chodzi mi tu o dodatkowe kilogramy ale o to jak się wszystko szybko obkurczyło. 🤗 - dodała gwiazda.

Wygląda na to, że teraz gwiazda faktycznie może już cieszyć się prawie doskonałym wyglądem pięknej mamy. Czy zawdzięcza to wszystko sportowemu stylowi życia? A może to jednak geny decydują o tym, jak wygląda ciało kobiety po porodzie? Czy ważne jest w jaki sposób odbył się poród? Na pewno dowiemy się, co myśli na temat młoda mama Kubicka, która chętnie ujawnia fanom swoje tajemnice.

