Kultowe tańce wracają do "Tańca z Gwiazdami". Szok, co zobaczymy już jutro!

"Taniec z Gwiazdami" od lat należy do najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. To właśnie ten format sprawił, że miliony widzów zakochały się w tańcu. Każdy odcinek to nie tylko rywalizacja, ale także wzruszenia, radość oraz niesamowite metamorfozy uczestników. Jubileuszowa edycja ma przypomnieć widzom najpiękniejsze chwile z historii programu i układy, które przeszły do legendy. W niedzielny wieczór na parkiecie znów zabrzmią znane melodie, a tancerze odtworzą choreografie, które przez lata zachwycały publiczność i jurorów. Twórcy show przygotowali prawdziwą podróż w czasie.

"Taniec z Gwiazdami": te tańce zobaczymy w nadchodzącym odcinku

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów odcinka będzie występ Katarzyny Zillmann i Janji Lesar. Para zatańczy foxtrota do utworu "Jesienne róże" Mieczysława Fogga. To właśnie ten taniec w trzynastej edycji wykonywał Jacek Jelonek z Michałem Danilczukiem, a na żywo śpiewał wtedy Stefano Terrazzino ucharakteryzowany na legendarnego artystę.

Widzowie przypomną sobie również niezapomnianą rumbę Kingi Rusin i Stefano Terrazzino, która uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w historii programu. Nie zabraknie też energicznej cza-czy Julii Wieniawy czy gorącej samby Dawida Kwiatkowskiego.

Wielbiciele humoru również znajdą coś dla siebie. Tomasz Karolak spróbuje odtworzyć legendarną sambę Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej. Ich taniec sprzed lat nie zachwycił jurorów techniką, ale stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych momentów programu dzięki swojemu komediowemu charakterowi.

Producenci programu zapowiadają, że ten odcinek będzie wyjątkowy pod każdym względem. Zobaczymy najlepsze występy z ostatnich lat, usłyszymy znane utwory, a do tego nie zabraknie niespodzianek dla fanów. Dwudziestolecie "Tańca z Gwiazdami" to nie tylko święto telewizji, ale także hołd dla wszystkich uczestników, którzy przez lata wychodzili na parkiet.

