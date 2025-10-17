Pożegnała się z fanami "TzG" i wsiadła w samolot. Bohosiewicz potrzebuje odpoczynku

Julita Buczek
2025-10-17 16:18

To był cios, którego nikt się nie spodziewał. Widzowie "Tańca z Gwiazdami" zaniemówili, gdy Maja Bohosiewicz ogłosiła, że odchodzi z programu. Jeszcze niedawno pełna energii, tańcząca z uśmiechem, dziś przyznaje, że ciało odmówiło jej posłuszeństwa. Uraz żeber, z którym zmagała się od jakiegoś czasu, okazał się poważniejszy, niż przypuszczała.

Tegoroczna edycja "Tańca z Gwiazdami" dostarczała widzom mnóstwo emocji - od zachwytu po łzy wzruszenia. Wśród uczestników szczególną sympatią cieszyła się Maja Bohosiewicz, która w duecie z Albertem Kosińskim z odcinka na odcinek zyskiwała coraz więcej fanów. Ich zaangażowanie i poczucie humoru sprawiały, że wielu widzów widziało w nich przyszłych finalistów. Niestety, los zdecydował inaczej. Podczas intensywnych prób Maja nabawiła się kontuzji żeber. Początkowo sądziła, że to tylko drobne przeciążenie i mimo bólu dalej trenowała, jednak z każdym dniem sytuacja się pogarszała. Dopiero szczegółowe badania przyniosły dramatyczną diagnozę, złamanie żeber i uszkodzenie okostnej.

"Taniec z Gwiazdami": Bohosiewicz już otarła łzy po odejściu z programu. Poleciała na wakacje

Jeszcze zanim oficjalnie potwierdziła swoją decyzję o rezygnacji, Maja Bohosiewicz dała do zrozumienia, że przechodzi trudny czas. W mediach społecznościowych zamieściła poruszający wpis, w którym opisała gest miłości swojego męża.

Jeden telefon z płaczem, a stary wsiada w samolot i leci nocnym lotem, żeby o 2:00 w nocy wylądować w Gdańsku i o 7:00 rano wjechać z drożdżówkami do sypialni, żeby przytulić. It must be love - napisała gwiazda w sieci.

Kilka godzin później podjęła ostateczną decyzję. W krótkim nagraniu na Instagramie poinformowała fanów, że musi zakończyć swoją przygodę z "Tańcem z Gwiazdami". W swoim oświadczeniu podziękowała również partnerowi, Albertowi Kosińskiemu, z którym tworzyła jedną z najbardziej lubianych par tej edycji. Zaraz po publikacji oświadczenia Maja spakowała walizkę i postanowiła odpocząć.

Kochani, Strasznie mi przykro. Chciałam bardzo podziękować przede wszystkim mojemu partnerowi @albert_kosinski_5 za cały ten wspólny czas. Za to, że zawsze byłeś obok gotowy do pomocy, cierpliwy i czuły (...) Teraz wsiadam w samolot i jadę odpocząć kilka dni - wyjawiła w sieci.

Aktorka przyznała też, że mimo przedwczesnego odejścia z programu, ona i Albert byli bardzo wysoko w rankingu widzów. 

A teraz uciekam na kilka dni offline z najbliższymi złapać oddech i dystans do całej sytuacji (...) Dziękuję wam za wszystkie wasze głosy i sms, bo jak się okazało, byliśmy naprawdę wysoko w rankingu - czytamy w sieci.

Na jej wpis zareagował także taneczny partner: "Dzięki Maja. Zdrowiej szybko!".

