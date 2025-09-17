Łamiące serce słowa Barbary Kurdej-Szatan. Tak pożegnała Piotra Nowakowskiego. Pokazała też zdjęcia

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-09-17 9:26

Barbara Kurdej-Szatan w wyjątkowy sposób pożegnała Piotra Nowakowskiego, który niespodziewanie zmarł 2 września w wieku 50 lat. Aktorka opublikowała wzruszający wpis, który uzupełniła zdjęciami z planu serialu "Zaraz wracam", gdzie jeszcze niedawno mieli okazję razem pracować.

Znany z wielu ról serialowych Piotr Nowakowski odszedł nagle, pozostawiając ogromną pustkę w środowisku filmowym. Widzowie kojarzyli go nie tylko z najnowszej produkcji TVP, ale również z takich tytułów jak "Klan", "Na dobre i na złe" czy kultowy "Pitbull". Informację o jego śmierci przekazała w mediach społecznościowych żona aktora, Magdalena, która podkreśliła, że straciła "ukochanego męża i najwspanialszego tatę dla Janka i Idy".

Polecamy: Jest zbiórka! Zmarły aktor Piotr Nowakowski osierocił syna. Jego żona zwróciła się z prośbą o pomoc

Barbara Kurdej-Szatan pożegnała kolegę. Jego pamięć uczciła we wzruszającym wpisie

Barbara Kurdej-Szatan postanowiła uczcić pamięć kolegi. Na swoim profilu opublikowała archiwalne zdjęcia i nagrania z planu. Post aktorki pojawił się w dniu, w którym widzowie "Zaraz wracam" mogli zobaczyć Nowakowskiego na ekranie. W serialu wcielał się w Marka Bilskiego, pisarza fascynującego główną bohaterkę Ewę.

Piotruś... To był zaszczyt i ogromna radość móc poznać Cię w tym życiu… Dziękuję Ci za wszystko!

– wspominała artystka.

Barbara Kurdej-Szatan podkreśliła, że Nowakowski nie tylko był utalentowanym aktorem, ale też niezwykle serdecznym człowiekiem, który zjednywał sobie wszystkich wokół.

Oglądam te zdjęcia i nagrania i wciąż nie dociera do mnie, że Go już z nami nie ma. Piotr odszedł dwa tygodnie temu. Nagle... nie pojmuję, dlaczego tak dobry, przepełniony miłością człowiek musi odejść tak szybko…

– pisała w sieci Kurdej-Szatan.

Aktorka przypomniała również, że Piotr był nie tylko artystą, ale także trenerem aikido, kaskaderem i – co najważniejsze – oddanym mężem i ojcem.

Zawsze z ogromną miłością i pasją opowiadał i o swoim zawodzie i o swoich bliskich. Cały szczęśliwy pokazywał zdjęcia i chwalił się swym pięknym światem

– dodała.

Na koniec zwróciła się do widzów serialu:

Drodzy... gdy będziecie oglądać, pomyślcie o Nim ciepło. Spoczywaj w pokoju Piotruś… Najszczersze kondolencje dla rodziny i bliskich Piotra.

Telewizja Polska również postanowiła oddać mu hołd. 16 września, tuż po emisji odcinka serialu "Zaraz wracam", w którym wystąpił Nowakowski, na antenie TVP1 pokazano czarno-biały kadr z jego wizerunkiem i datami życia.

Barbara Kurdej-Szatan i Piotr Nowakowski
25 zdjęć
Super Express Google News
Tak wyglądał pogrzeb Stanisława Sojki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIOTR NOWAKOWSKI
BASIA KURDEJ-SZATAN
Barbara Kurdej-Szatan