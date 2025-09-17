Znany z wielu ról serialowych Piotr Nowakowski odszedł nagle, pozostawiając ogromną pustkę w środowisku filmowym. Widzowie kojarzyli go nie tylko z najnowszej produkcji TVP, ale również z takich tytułów jak "Klan", "Na dobre i na złe" czy kultowy "Pitbull". Informację o jego śmierci przekazała w mediach społecznościowych żona aktora, Magdalena, która podkreśliła, że straciła "ukochanego męża i najwspanialszego tatę dla Janka i Idy".

Barbara Kurdej-Szatan pożegnała kolegę. Jego pamięć uczciła we wzruszającym wpisie

Barbara Kurdej-Szatan postanowiła uczcić pamięć kolegi. Na swoim profilu opublikowała archiwalne zdjęcia i nagrania z planu. Post aktorki pojawił się w dniu, w którym widzowie "Zaraz wracam" mogli zobaczyć Nowakowskiego na ekranie. W serialu wcielał się w Marka Bilskiego, pisarza fascynującego główną bohaterkę Ewę.

Piotruś... To był zaszczyt i ogromna radość móc poznać Cię w tym życiu… Dziękuję Ci za wszystko!

– wspominała artystka.

Barbara Kurdej-Szatan podkreśliła, że Nowakowski nie tylko był utalentowanym aktorem, ale też niezwykle serdecznym człowiekiem, który zjednywał sobie wszystkich wokół.

Oglądam te zdjęcia i nagrania i wciąż nie dociera do mnie, że Go już z nami nie ma. Piotr odszedł dwa tygodnie temu. Nagle... nie pojmuję, dlaczego tak dobry, przepełniony miłością człowiek musi odejść tak szybko…

– pisała w sieci Kurdej-Szatan.

Aktorka przypomniała również, że Piotr był nie tylko artystą, ale także trenerem aikido, kaskaderem i – co najważniejsze – oddanym mężem i ojcem.

Zawsze z ogromną miłością i pasją opowiadał i o swoim zawodzie i o swoich bliskich. Cały szczęśliwy pokazywał zdjęcia i chwalił się swym pięknym światem

– dodała.

Na koniec zwróciła się do widzów serialu:

Drodzy... gdy będziecie oglądać, pomyślcie o Nim ciepło. Spoczywaj w pokoju Piotruś… Najszczersze kondolencje dla rodziny i bliskich Piotra.

Telewizja Polska również postanowiła oddać mu hołd. 16 września, tuż po emisji odcinka serialu "Zaraz wracam", w którym wystąpił Nowakowski, na antenie TVP1 pokazano czarno-biały kadr z jego wizerunkiem i datami życia.